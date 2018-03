El Gobierno definió en el mercado la tasa de las Letes y colocó deuda por u$s 3500 millones

El Ministerio de Finanzas adjudicó hoy Letras del Tesoro en pesios y en dólares por un total de casi u$s 3500 millones. Tanto en un caso como en otro, lo hico por licitación de precios: las Letras en pesos cortaron sobre la par, mientras que para las Letes (que tenían cupón 0), el precio convalidado representa tasas algo más bajas que las que esperaba el mercado para el plazo de seis meses y algo más altas que las previstas para los títulos a un año.

En la licitación que abrió ayer y cerró hoy, el Gobierno adjudicó Letras en pesos por un valor nominal de $ 49.275 millones (hubo órdenes por $ 60.440 millones). Esas Letras a 182 días (con vencimiento el 14 de septiembre de 2018) se adjudicaron a $ 1002,5 por cada $ 1000 de valor nominal.

Como pagan una tasa mensual del 2,062%, el precio de corte representa una tasa nominal anual de 25,46% y una tasa efectiva anual de 27,09%, considerando un pago al vencimiento de $ 1130,14 por cada $ 1000 de valor nominal adjudicados.

Para las Letras en dólares (Letes), en tanto, se adjudicaron u$s 500 millones a 182 días (con vencimiento el 14 de septiembre) y otros u$s 500 millones a 343 días (con vencimiento el 22 de febrero de 2019). Para las primeras, se recibieron órdenes por u$s 1362 millones y para las segundas, por u$s 698 millones.

Las Letes a seis meses se adjudicaron a un precio de corte de u$s 985,99 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual del 2,85%. Y las Letras a 343 días se adjudicaron a u$s 967,81 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,54%. En el mercado esperaban tasas en torno al 3% para las Letes más cortas y del 3,2% para las más largas. El precio de corte, finalmente, implicó tasas algo más bajas que las previstas para las primeras y algo más altas para las segundas (y no muy lejos de las que ya venía pagando el Gobierno en las licitaciones anteriores, que se hacían por suscripción con el precio y la tasa implícita establecidos de antemano).

En su comunicado, el Ministerio de Finanzas destacó que se refinanciaron la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro.