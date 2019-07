El Gobierno colocó u$s 900 millones en Letes con tasa de 4% y 7,19%

El Ministerio de Hacienda licitó hoy Letras del Tesoro en dólares y Lecaps en pesos, cuyos vencimientos van más allá de las PASO.

Según explicó la cartera de Nicolas Dujovne en un comunicado, se recibieron ofertas por un total de u$s 1.211 millones para las Letes y $90.482 millones para las Lecap.

La serie de Letes a 98 días, vencen unos días antes de las elecciones generales de octubre. Ahí, el premio que pagó el Gobierno fue un poco mayor a lo que se reflejaba en la previa en el mercado secundario. Así, la tasa nominal anual fue de 4%, con un precio de corto de u$s 989,38 por cada u$s 1000. "Las ofertas al precio de corte se prorratearon por un factor de 30,7265042501063%", explicaron.

En tanto, las Letes que vencen el 14 de febrero del año que viene, recibieron u$s 277 millones, con un precio de corte de u$s 960, 25, por cada u$s 1000. Esto representa una TNA de 7,19% y una TIREA de 7,30%.

"El total adjudicado en conjunto para ambas Letesasciende a u$s 900 millones", afirmó Hacienda. Este viernes, el Tesoro debe afrontar un vencimiento de u$s 987 millones.

Por otra parte, las Lecap que vencen el 11 de octubre se licitaron con una tasa de 57,99% de TNA. Y las Letras capitalizables en pesos, que vencen el 29 de mayo del próximo año, finalizaron con una tasa de 61,13%.

"El total adjudicado en conjunto para ambas Lecap asciende a VNO $74.120", finalizó el comunicado.

Se recibieron un total de 9.317 órdenes de compra.