El Gobierno colocó u$s 426 millones por el canje del BONAR X y la licitación del BONAR 20 quedó desierta

El Gobierno concretó el canje del BONAR X y la licitación del BONAR 2020 y en el mercado los resultados, en principio, generaron sorpresa. En el primer caso el monto de la operación fue por u$s 426 millones, pero en el segundo el ministerio de Hacienda y Finanzas lo declaró desierto.

“La Secretaría de Finanzas informa que en el día de la fecha se realizó el canje de BONAR 2020 por BONAR X, mediante el cual se recibieron títulos BONAR X por u$s 444.278.913, entregándose en canje BONAR 2020 por u$s 426.507.412 y un monto de U$S 8,6 millones en concepto de intereses devengados de BONAR X”, detalla un comunicado del Ministerio.

Según resaltaron desde la cartera, este canje permitió una disminución de la deuda del orden de u$s 17,8 millones y una extensión de la vida promedio de la cartera de 3,5 años.

Esta operación que se enmarca en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda Nº 2/16 y de la Secretaría de Finanzas Nº 1/16, fue detallada ayer y a quien presentara sus títulos de manera voluntaria se entregaron 96 dólares en BONAR con vencimiento en el 2020 por cada 100 de BONAR X.

Además, se entregaba una suma en efectivo, denominada en dólares correspondiente a los intereses devengados por los BONAR X a la fecha de liquidación de la operación de canje de 1,94444 dólares por cada 100 de BONAR X presentados.

En este caso, en el mercado algunos operadores en diálogo con Cronista.com indicaron que la cifra no es despreciable, pero tampoco fue la mejor. Los 96 dólares que se ofrecían eran similares a los valores actuales del mercado y el incentivo de dejar un bono corto por uno largo en medio de la crisis mundial, no era muy tentador.

Sin embargo, lo que creó sorpresa fue la licitación del BONAR 2020, que fue declarada desierta. “Creí que lo que iba a tener dificultades era el canje, pero no la licitación del Bonar 2020”, fue lo primero que opinó un operador al ser consultado por el resultado.

Pese a que no se conocen los detalles o la explicación sobre este resultado del BONAR 2020, se estima que las tasas ofrecidas por el mercado no fueron optimas o no convencieron al Gobierno.

“Hoy fue un día negro en los mercados mundiales y a la mañana parecía que se venía el fin del mundo. No es el mejor contexto para salir a emitir”, comentó Rubén Pascuali de Mayoral Bursatil en diálogo con este medio.

Hoy el derrumbe del petróleo volvió a golpear a todos los índices bursátiles del mundo y en este contexto los inversores prefieren quedarse con bonos de corto plazo o con efectivo en sus manos. “Cambiar sus bonos por papales de más largo plazo, tal vez no era la mejor opción con este cuadro”, relató el operador.

Además, hay que recordar que el BONAR 2020 cuenta con poca liquides en el mercado y ante cualquier eventualidad, si un inversor quiere deshacerse de ese instrumento le constará más.