El Gobierno colocó u$s 4000 millones en el nuevo “bono dual” y BOTE 2020

En la primera prueba en los mercados tras los cambios de la última semana en el gabinete económico, el Gobierno colocó hoy deuda por el equivalente a 4000 millones de dólares, divididos en partes iguales entre el nuevo bono “en moneda dual” y los Bonos del Tesoro (BOTE) en pesos 2020.

Según informó la Secretaría de Finanzas, se adjudicaron por licitación bonos en moneda dual 2019 por un valor nominal de u$s 2000 millones y BOTE 2020 por $ 55.753 millones, equivalentes a otros u$s 2000 millones.

Para los primeros, se recibieron órdenes por u$s 2666 millones. La tasa de corte fue del 2,40% nominal mensual, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 32,92%. Para las órdenes del tramo competitivo se aplicó un factor de prorrateo de 70,53%.

Este nuevo instrumento paga el mejor rendimiento entre una tasa determinada en pesos y una actualización por dólar más tasa fija. Según detalla la Resolución 149/2018, publicada hoy en el Boletín oficial todavía con la firma de Luis Caputo como ministro de Finanzas, la condición de pago será “en la fecha de vencimiento se abonará en Pesos el máximo entre: (a) la Amortización más los Intereses Capitalizados en Pesos, y (b) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses más sus intereses entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento a una tasa nominal anual del 4,50% calculados en base 30/360, ambos convertidos a pesos al tipo de cambio aplicable".

Para los BOTE 2020, en tanto, se recibieron órdenes por $ 64.533 millones de valor nominal. Se determinó una tasa de corte del 26% nominal anual que representa una tasa interna de retorno efectiva anual del 27,69% y un rendimiento en base semestral anualizado del 26%. Para el tramo competitivo se aplicó un factor de prorrateo de 87,79%.

Antecedentes

La licitación de hoy es la primera luego de que el jueves se anunciara la renuncia de Federico Sturzenegger al Banco Central -junto con gran parte del directorio- y su reemplazo por el ahora ya exministro de Finanzas Caputo. El anuncio incluyó el de la fusión del hasta ahora Ministerio de Finanzas con el de Hacienda, al frente del cual sigue al recientemente designado coordinador del Gabinete económico Nicolas Dujovne.

En su traspaso al BCRA, Caputo se lleva a dos de sus funcionarios de máxima confianza.

El sábado, además, se conocieron las renuncias de Francisco Cabrera al Ministerio de la Producción y de Juan José Aranguren del Ministerio de Energía. Al primero lo reemplaza el economista Dante Sica, titular de la consultora Abeceb, y al segundo, el hasta hoy secretario de Vialidad Javier Iguacel. La modificación incluyó además el traspaso de la Secretaría de Energía desde Minería a Producción.

Cabrera, sin embargo, no se va del todo del Gobierno ya fue designado presidente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), una entidad oficial con bastante foco no en las exportaciones y, en particular, en las pymes.

En Vialidad, en tanto, a Iguacel lo reemplaza Patricia Gutiérrez,