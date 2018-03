El Gobierno colocó letes y bonos por u$s 3000 millones

El Ministerio de Finanzas licitó letras del Tesoro a 95 y 186 días. Además, emitió bonos en pesos a tasa fija con vencimientos en 2021, 2023 y 2026. En total, el Gobierno logró una emisión por u$s 3000 millones.

Una de las adjudicaciones fue por u$s 1.500 millones en Letras del Tesoro a 95 días a una tasa nominal anual de 2,85% y 186 días a una tasa nominal anual de 3,35%. Asimismo se informó que los vencimientos en el día de la fecha ascienden a u$s 1.545 millones. Por lo tanto, mediante esta colocación se refinancian casi íntegramente dichos vencimientos.

El monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos alcanzó un valor nominal de u$s 2.175 millones, distribuido en u$s 1.409 millones para la Letra a 95 días y u$s 767 millones para la Letra a 186 días. Se recibieron 9.954 órdenes de compra.

Debido a que el monto ofertado en ambas Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 53,24% para la Letra a 95 días y 97,84% para la Letra a 186 días.

Bonos en pesos

En cuanto a los Bonos del Tesoro a Tasa Fija en Pesos con vencimiento 2021, se informa que se recibieron órdenes por $ 15.502 millones de los cuales fueron adjudicados $ 12.500 millones a un precio de corte de $ 1.170 por cada $ 1.000 y un rendimiento equivalente a 15,09%. Esto representa una reducción de 3,11 puntos porcentuales con respecto al rendimiento de 18,20% de la emisión original de este bono realizada en octubre de 2016. Debido a que el monto ofertado superó el monto total autorizado, se aplicó un factor de prorrateo de 91,76%.

Para los Bonos del Tesoro a Tasa Fija en Pesos con vencimiento 2023, se informa que se recibieron órdenes por VN $ 5.892 millones de los cuales fueron adjudicados VN $ 4.512 millones a un precio de corte de $ 1.132 por cada VN $ 1.000 y un rendimiento equivalente a 14,16%. Esto representa una reducción de 1,84 puntos porcentuales con respecto al rendimiento de 16,00% de la emisión original de este bono realizada en octubre de 2016.

Por último, para los Bonos del Tesoro a Tasa Fija en Pesos con vencimiento 2026, se informa que se recibieron órdenes por VN $ 9.207 millones de los cuales fueron adjudicados VN $ 6.572 millones a un precio de corte de $ 1.150 por cada VN $ 1.000 y un rendimiento equivalente a 13,66%. Esto representa una reducción de 1,84 puntos porcentuales con respecto al rendimiento de 15,50% de la emisión original de este bono realizada en octubre de 2016.