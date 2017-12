El Gobierno colocó deuda por $ 25.292 millones a tasas más bajas que las del Central

El Ministerio de Finanzas adjudicó Letras del Tesoro denominadas en pesos por un valor nominal total de $ 25.292 millones en cuatro líneas de plazos distintos. Para la más corta, con vencimiento a 91 días, convalidó una tasa nominal anual del 26,5 por ciento.

Las línea más corta vence el 16 de marzo de 2018. Se adjudicaron $ 8689 millones sobre un monto de órdenes recibidas de $ 15.300 millones, a un precio de corte de $ 938,02 por cada $ 1000 de valor nominal. Casi tres puntos por debajo de la Lebac similar (a 98 días) que licitó el Banco Central en noviembre y de las operaciones de las Letras de la autoridad monetaria en el mercado secundario.

Para el segundo plazo, a 119 días (13 de abril de 2018), se adjudicó un stock de $ 6230 millones. El monto de órdenes recibidas alcanzó $ 8442 millones. El precio de corte fue de $ 921,17 por cada $ 1000, lo que representa una tasa nominal anual de 26,25%.

De la línea con vencimiento a 182 días (15 de junio de 2018) se adjudicaron Letras por $ 4224 millones con órdenes por $ 16.440 millones, a un precio de corte de $ 886,21 por cada $ 1000, lo que significa una tasa nominal anual de 25,75%.

El vencimiento más largo corresponde a un plazo de 273 días (14 de septiembre de 2018). Se adjudicaron $ 6149 millones, con órdenes por $ 29.072 millones, a un precio de corte cada $ 1000 de $ 839,29, con una tasa nominal anual de 25,6%.

Finanzas renovó todas las Letes

Por otro lado, la cartera que dirige Luis Caputo anunció que renovó todo el volumen de Letras en dólares que vencían hoy en dos volúmenes.

El primero, con un valor nominal de u$s 900 millones a 210 días (vence el 13 de julio). El precio de suscripción fue de u$s 983,98 por cada u$s 1000, lo cual representa una tasa nominal anual implícita de 2,83%.

El segundo tiene un valor nominal de u$s 800 millones y vence en 364 días, con vencimiento el 14 de diciembre de 2018, sobre un monto de órdenes de u$s 1188 millones. El precio de suscripción fue de u$s 970,01 por cada u$s 1000, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%.