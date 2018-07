El Gobierno adjudicó u$s 2152 millones de deuda entre Letes y el nuevo bono dual

El Gobierno adjudicó hoy u$s 2152 millones de deuda en Letras del Tesoro (Letes) en dólares y un nuevo “bono dual” a 19 meses. Buena parte de la emisión fue para cancelar Letes que vencían este mes (u$s 1700 millones).

Según informó el Ministerio de Hacienda, hoy se adjudicaron u$s 1638 millones nominales en el bono dual 2020 y u$s 514 millones en Letes.

La mejor tasa entre pesos y dólares

Para el bono dual, se aplicó una tasa de corte del 2,35% mensual.

El bono pagará a su vencimiento, en febrero de 2020, lo que arroje el mejor rendimiento entre la capitalización de esa tasa en pesos (al tipo de cambio actual) y el 4,5% anual en dólares.

Mirá también Tras la suba de ayer, el dólar vuelve a la baja y pierde 20 centavos El billete cortó el miércoles una tendencia de tres ruedas con caídas. Fue por el recrudecimiento de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Ayer, con una fuerte oferta por el bono dual, el Tesoro recaudó u$s 2100 millones.

Nominado en dólares, el bono se pagará en pesos. La suscripción podía hacerse en cualquiera de las dos monedas.

En la licitación, el Gobierno recibió órdenes por u$s 2144 millones, de los cuales fueron adjudicados u$s 1638 millones.

Letes

En la licitación de Letras –que abrió ayer y cerró hoy- se licitaban una a 210 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019) y otra a 378 días (con vencimiento el 26 de julio del año que viene; esta es la misma que se usó para el canje de Lebac de la semana pasada).

Para la Lete más corta, Hacienda recibió órdenes por u$s 257 millones, de los cuales adjudicó u$s 220 millones a un precio de corte de u$s 977,50 por cada u$s 1000 nominales, que representan una tasa nominal anual del 4%, que, a su vez, era lo que se había establecido como tasa mínima. Con la adjudicación de hoy, esta Lete suma en total un valor nominal de u$s 809 millones.

Para las Letes a 378 días, en tanto, recibieron órdenes por u$s 297 millones, de los que adjudicaron u$s 294 millones a un precio de corte de u$s 946,11 por cada u$s 1000 nominales, lo que representa una tasa nominal anual de 5,50% (superior al 4,5% que se había preanunciado como piso e idéntica a la que pagaron la semana pasada en el canje de Lebac). El nuevo monto total de este título alcanza los u$s 716 millones; Hacienda tiene autorización para emitir hasta u$s 1500 millones.

Entre todos los instrumentos hubo 7972 órdenes de compra.