El Gobierno abre mañana un canje de deuda para estirar plazos y dar un mensaje a los buitres

El Gobierno oficializó hoy la ampliación del Bonar 2020 y la invitación a un canje de bonos para tenedores de Bonar X, un título que vence en 2017. La doble operatoria busca, al mismo tiempo, conseguir fuentes de financiamiento, mejorar –o al menos “estirar”- los vencimientos de deuda y sumar un mensaje a los buitres (el otro será la “puesta en escena” del presidente Mauricio Macri y su ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en el Foro de Davos).

El Ministerio de Hacienda ya había anticipado que mañana licitaría Bonar 2020 –un título nominado en dólares bajo ley argentina que paga el 8% anual y cancela intereses semestralmente en abril y octubre de cada año- por un valor de u$s mil millones ampliable.

La resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y de Finanzas publicada hoy en el Boletín Oficial amplía la emisión original de octubre del año pasado en hasta u$s 5000 millones y suma además al monto licitable este año los u$s 681,48 millones en Bonar 2020 emitidos y no colocados durante el año pasado. Así, incluyendo la operación de mañana, el monto a licitar “en uno o varios tramos” es de u$s 5.641,48 millones.

Pero, además, formaliza la invitación al canje de Bonar 2017 por Bonar 2020, que también se hará mañana a una relación o paridad fija que la Secretaría de Finanzas hará pública mañana mismo, antes de la apertura de la recepción de ofertas.

El procedimiento del canje ratifica que la moneda de denominación y pago es el dólar estadounidense.

Las ofertas deberán canalizarse mañana, entre las 10 y las 15, a través del Mercado Electrónico por intermedio de agentes registrados en la CNV.

Quienes entren al canje cobrarán los intereses devengados del Bonar X el jueves de la semana próxima.

Para llevar adelante el canje, la Resolución autoriza la ampliación de los Bonar 2020 por el monto que sea necesario (adicional a los más de u$s 5000 millones licitables durante este ejercicio).

Resolución de Hacienda y Finanzas