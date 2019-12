El Gabinete de Alberto: Martín Guzmán, candidato a renegociar la deuda, cercano a un Nobel y fan del Lobo

Mencionado entre los numerosos candidatos a ministro de Economía, hoy es quien tiene prácticamente todas las fichas para ser secretario de Finanzas y encarar desde ese lugar la renegociación de deuda que tiene que afrontar el país.

“Tiene poco roce político, le faltan contactos con el establishment financiero mundial, es demasiado joven”, dicen sus detractores.

Lo cierto es que el que más chances tienen de ser elegido por Alberto Fernández para ser Secretario de Finanzas es el platense Martín Guzmán, quien estuvo reunido durante dos horas con el presidente electo cuando estuvo de viaje recientemente en México y fue operador de Sergio Massa en Nueva York en el proceso de renegociación informal de la deuda con bonistas estadounidenses.

Es investigador asociado desde hace once años en la neoyorquina Universidad de Columbia, donde además dirige un programa sobre reestructuraciones de deudas soberanas. Aparte, tiene contacto frecuente con su amigo Matías Kulfas, el hombre que más habla de economía con el presidente electo y que muy probablemente sea el poderoso ministro de Economía.

Por otra parte, Guzmán tiene el privilegio de formar parte del equipo de investigación del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y hasta es coautor de un libro con él. Un dato adicional: Stiglitz se lleva muy bien con Cristina Kirchner, ya que durante su presidencia siempre puso de ejemplo a la Argentina... “Atención, atención, Stiglitz te saludan los soldados de Perón”, cantaban en 2012 los de La Cámpora cuando vino al Museo del Bicentenario. “Usted no puede ser acusado de chavista ni de ideas raras”, había aprovechado para decir CFK, mirándolo a él.

Recientemente, el presidente electo acaba de decir que no pedirá los u$s 11.000 millones al FMI, algo que va en sintonía con el pensamiento de Guzmán: antes de las declaraciones de Alberto, Guzmán había dicho la semana pasada en una conferencia en el marco de un encuentro de Naciones Unidas que la Argentina no debiera recibir más los dólares del FMI para cancelar deuda con privados, además de dos años de gracia para los vencimientos de capital y reperfilamiento de los intereses de la deuda con los acreedores privados.

Fanático de Gimnasia y Esgrima de La Plata, suele viajar a la Argentina para votar, ya que vive seis meses en Estados Unidos y otro tantos acá, donde da clases en la UBA y en la Universidad de La Plata, donde se graduó de economista.

En su última visita a la Gran Manzana, Sergio Massa se reunió con él, ya que mantiene fluidos contactos con el equipo económico del presidente electo.

En una entrevista reciente con El Cronista, había dicho: “El plan con el FMI tiene que ser reformulado poniendo en el centro al crecimiento y la recuperación económica como condición necesaria para resolver cualquier tipo de desequilibrio. Y lo otro que es claro es que, dado que el país no experimentó la trayectoria virtuosa de crecimiento que pronosticaba el acuerdo entre el Gobierno y el FMI, entonces no va a llegar a tiempo en 2021 para contar con los recursos que le permitan enfrentar los pagos. Es lógico que un plan en el cual el Gobierno y el FMI fueron socios -y que fueron socios cuando pensaban que iban a funcionar bien y ahora siguen siendo socios cuando la cosa no va-, haya en este contexto una reformulación de la parte que condiciona los vencimientos del plan. Yo pienso que eso es algo que se va a lograr, porque lo que se da en este escenario es que nadie quiere que Argentina entre en una situación de default”.

“La situación actual es peor que la situación de abril o mayo de 2018, que fue el momento de la corrida cambiaria. El país tomó deuda y utilizó parte de esa deuda, o sea que aumentó el pasivo externo neto del país y sin embargo no sirvió para estabilizarlo. La irrupción del FMI en la escena no generó una coordinación de expectativas hacia el lado bueno. Lo que ocurrió es que en abril de 2018 cambiaron las expectativas sobre el futuro de Argentina. Esta idea de que el país iba a transitar por un sendero virtuoso, iba a haber una lluvia de inversiones en particular al sector transable lo que le permitiría generar divisas para que todo el esquema macroeconómico fuese sostenible, esa idea se abandonó en abril de 2018. Los mercados dejaron de creer en Argentina”.

