El Dow Jones supera los 27 mil puntos por primera vez en la historia

El índice Dow Jones cotizaba hoy por sobre los 27.000 puntos por primera vez en su historia.

En respuesta, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de la red social Twitter "Dow just hit 27,000 for first time ever".

Los papeles se recuperaban luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aumentó la expectativa de un recorte a la tasa de interés .

Las acciones de Estados Unidos abrieron al alza el jueves, impulsadas por el sector tecnológico y extendiendo la racha alcista de las sesión previa por los comentarios de Powell ante la Cámara Baja.

