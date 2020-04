El Cronista FastForward: las solicitudes de desempleo en EE.UU. marcaron una semana históricamente negativa

Uno de los datos más escalofriantes que está mostrando el impacto del coronavirus en la economía de Estados Unidos se ve en los números de solicitudes de desempleo.

Si se pensaba que las 3,3 millones de solicitudes de desempleo de la semana pasada habían sido mucho, esta semana se registraron 6,6 millones de solicitudes nuevas. De esta manera, en dos semanas se dio un total de casi 10 millones de solicitudes de desempleo, valores fuera de toda escala en los registros.

En total, este número refleja un aumento de 3000% en las solicitudes de desempleo. Así, EE.UU. se despide de manera abrupta del contexto de pleno empleo que estaba viviendo en los últimos años. Se espera que, en cuestión de meses, se van a destruir millones de puestos de trabajo.

El peor trimestre de la historia

Pese a los malos datos de empleo y cifras económicas negativas que anticipan un escenario de fuerte recesión en EE.UU. y en Europa, los mercados se muestran más calmos respecto de lo que se registraba la semana pasada. Igualmente, todas las plazas bursátiles del mundo cerraron su peor primer trimestre de la historia.

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq se desplomaron un 23%, 20% y 14% respectivamente. En Europa, las caídas fueron del 24% en promedio, con el Ibex35 de España como la bolsa que mas cayó en el trimestre, con bajas de 28%.

Salida de fondos en Mercados emergentes

La crisis del coronavirus está impactando de lleno en los mercados emergentes. Las devaluaciones de las monedas de emergentes son un reflejo de la salida de fondos que se está dando desde ellos.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) resaltó que las salidas de los fondos de capitales de acciones de emergentes alcanzaron los u$s 52.400 millones en marzo.

En el mercado de deuda se vieron salidas de fondos por u$s 31.000 millones, lo que implica la segunda mayor salida mensual registrada después de octubre de 2008, según el IIF.

Según números presentados por Bank of América, en las últimas cuatro semanas se vio un total de u$s 47.700 millones retirados de deuda de mercados emergentes, equivalente al 10,2% de los activos bajo administración.

En Argentina preocupa la recaudación y la inflación

Los ingresos tributarios crecieron 35,3% respecto del mismo mes del año pasado. Implica una caída de unos 12 puntos frente a la inflación y para los próximos meses se espera que la recaudación empeore.

El plan del Gobierno está basado en mucha emisión y luego controlar la inflación que se va a generar por tal emisión monetaria. La consultora Orlando Ferreres anticipó que la inflación de marzo rondará el 3,8%.

Sin nuevos avances con la deuda

Mientras tanto, el Gobierno posterga dos semanas más los avances sobre la presentación de una oferta para la reestructuración de la deuda. El mes de abril el gobierno deberá afrontar varios pagos de intereses de deuda en dólares. Bajo legislación extranjera se encuentran los bonos globales que suman un monto de u$s 503 millones. Dentro de los de legislación local, se alcanzan vencimientos de intereses de u$s 266 millones. Mirando a mayo, los inversores se encuentran expectantes a la amortización de capital del Bonar 24 (AY24) bajo ley local, que junto a su pago de interés suman u$s 1580 millones.