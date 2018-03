El Central saca los topes a la compra de dólares si son para adquirir bonos del Gobierno

Desde hoy, los inversores que quieran comprar más de dos millones de dólares en una sola operación podrán hacerlo, aunque solamente si destinan esas divisas a la compra de títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional.

La autorización para hacerlo está contenida en una circular para el Mercado de Cambios que emitió el Banco Central el viernes pasado y que rige expresamente desde hoy, en coincidencia con la salida a los mercados internacionales voluntarios de deuda del Gobierno Nacional.

“Las personas humanas residentes, las personas jurídicas del sector privado constituidas en el país que no sean entidades autorizadas a operar en cambios, los patrimonios y otras universalidades constituidos en el país, podrán acceder al mercado local de cambios para la compra de moneda extranjera sin límite de monto, en la medida que los fondos sean destinados en la fecha de liquidación de la operación de cambio, a integrar la suscripción primaria en moneda extranjera de títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional”, expresa la circular.

El cambio normativo apunta específicamente a la emisión que hará el Gobierno esta semana para pagarles, el viernes, a los fondos buitres lo acordado para saldar el juicio que los holdouts hicieron en la Justicia norteamericana y dejar atrás el default.

La licitación de hoy es la primera en los mercados internacionales de crédito tras la salida del default de 2001. Para realizarla, el Gobierno necesitó primero que la Justicia norteamericana levantara el “stay” trabado desde el juzgado de Thomas Griesa. La emisión será por hasta u$s 12.500 millones y el Gobierno espera recaudar por lo menos u$s 8000 millones, con una tasa de alrededor del 8%. Los bancos que harán la colocación cobrarán hasta u$s 22,5 millones.

Circular Camex A5952