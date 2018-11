El Central quiere que los clientes sean dueños de sus datos bancarios

Hoy finaliza la tercera edición del Programa de Innovación Financiera del Banco Central (BCRA). Para el cierre se organizó una jornada dedicada a la innovación, la industria fintech y la transformación digital.

El director del organismo, Enrique Szewach, moderó un panel titulado "La irrupción de los bancos y su impacto en la industria". Allí, el funcionario adelantó que la entidad se encuentra trabajando para que los datos bancarios ya no sean propiedad de cada entidad sino del usuario. Así, cada cliente podrá compartir sus datos con otros bancos o aplicaciones de modo tal de mejorar su oferta crediticia.

Participaron del panel Damián Otaegui, de Wilobank; Fredericka Summers, de gerente de Banco Digital y Transformación de Itaú Argentina; Facundo Vázquez, COO de Grupo Bind; y Claudia Fernández Duarte, gerente de Innovación de Red Link.

Los ejecutivos acordaron con el funcionario del BCRA en la necesidad de hacer circular los datos para fomentar la competencia. Fernández Duarte afirmó que están trabajando en una aplicación basada en tecnología blockchain donde el cliente pueda subir su documentación y compartirla al banco o preveedor financiero que decida.

En la misma línea, Otaegui consideró: "Que los datos sean del cliente pero no los pueda usar para pasárselos a otros bancos un poco se contradice con la libre competencia. Nuestro esfuerzo como entidades no está en quedarnos con ese dato y no compartirlo sino en que sea libre y sí poner al cliente en el centro para ver qué quiere y necesita de forma de darle el servicio para que no migre a otro banco".

Por su parte, Summers afirmó: "Si uno utiliza la innovación y estas aperturas para crear un círculo virtuoso, democratizar, encontrar nichos en la cadena de valor y eliminar fricciones, lo que estamos haciendo es bajar los costos operativos con la misma gente". No obstante, la ejecutiva agregó que hay que saber asesorar al cliente "y cuidarles las espaldas para que en esta apertura no pierdan la seguridad de esos datos".

La digitalización como puerta de acceso

Otro eje crucial del panel fue la inclusión financiera. Según una encuesta del Banco Mundial presentada por Claudio Fiorillo, de Deloitte, en el mismo evento, el 51,3% de los adultos en Argentina declaran no tener una cuenta bancaria.

Al respecto, Fernández Duarte sostuvo que hoy Red Link tiene 28 millones de tarjetas de débito distribuidas en todos los segmentos y que está trabajando para ayudar a los bancos a diferenciar a los distintos clientes. "Queremos saber por qué alguien tiene una tarjeta y no la usa o por qué una persona empieza una operación en un cajero o en el homebanking y no la termina", dijo. Asimismo, comentó que están ofreciendo a las entidades incorporar la tecnología biométrica en los cajeros automáticos.

Desde Wilobank, Otaegui comentó que uno de los objetivos del banco 100% digital es la inclusión. "Algo que es difícil pero no imposible", definió. Y agregó que la gente muchas veces no va al banco porque le piden muchos papeles o la hacen ir varias veces y en un horario específico.

La nueva entidad, cuyas operaciones son totalmente remotas y se realizan a través de una aplicación móvil, ya sumó 20.000 clientes en los 4 meses que lleva funcionando. Dos de las principales ventajas que ofrece como mecanismo de captación es que no cobra comisiones y, por el contrario, remunera al 25% sobre los saldos en caja de ahorro.

Por su parte, Vázquez resaltó la importancia de focalizarse en las necesidades del usuario financiero porque "el cliente cambió y ahora el banco se tiene que adaptar a trabajar con un cliente distinto".

Como ejemplo del trabajo que está haciendo el BIND, el ejecutivo señaló: "En agosto lanzamos los fondos comunes de inversión por API y hemos generado 85.000 nuevos clientes y más de 600.000 transacción de suscripción y rescate".

"Hemos permitido que un cliente con $ 2 pueda hacer una inversión en un fondo. Eso es inclusión financiera: dar acceso a una herramienta de ahorro que le permita generar una rentabilidad muy fácilmente. Obviamente, con onboarding digital, no conozco a los 85.000 nuevos clientes", añadió.

El BCRA premiará a tres proyectos

El Programa de Innovación Financiera es una iniciativa anual que el Banco Central lleva adelante con la colaboración del Ministerio de Modernización de la Nación como parte de una agenda de inclusión financiera que incorpora la innovación tecnológica para el desarrollo de servicios financieros más accesibles y sostenibles, trabajando colaborativamente junto a emprendedores, empresas, organismos públicos y ciudadanos.

A partir de los ejes de trabajo que plantea la Argentina desde la Alianza Global para la Inclusión Financiera, G20 2018, en la edición 2018 se trabajó en los desafíos de la digitalización, los pagos digitales, las formas alternativas de scoring crediticio y las opciones para fomentar la transparencia de los servicios financieros y la educación financiera.

Este año se presentaron 130 proyectos de todo el país y el jurado integrado por Rudi Borrmann (Secretaría de Modernización), Martín de los Santos (Cámara Fintech) Iván Novakovich (CNV) Emiliano Porciani (Banco Galicia) y Alejo Macaya (BCRA) seleccionó a 10 finalistas.

Esta tarde, al finalizar la jornada, se anunciarán a los 3 ganadores, que se llevarán premios de $ 94.000, $ 66.000 y $ 40.000, respectivamente.