El Central jugó fuerte en futuros para moderar la segunda suba seguida del dólar

El dólar mayorista sumó otros 26 centavos hoy, ya que cerró en $ 42,66. No obstante, la suba podría haber sido mayor, pero el Banco Central puso un techo, $ 42,70, y en una rueda que fue alcista de principio a fin, la cotización osciló durante gran parte del día entre $ 42,60 y $ 42,70.

El BCRA recurrió al arsenal de contratos futuros de dólar que almacenó durante el período de calma cambiaria para moderar la segunda suba consecutiva del dólar, según operadores.

Desde temprano que en la City hablaban de un máximo intradiario impuesto de manera oficial, debido a que aunque la moneda se operaba muy firme encontraba resistencia en $ 42,70. Aunque el BCRA no revela sus actividades en el mercado de futuros, operadores hablaban de intervenciones oficiales en esa plaza.

"La recuperación de los precios del dólar en el segmento mayorista se mantuvo por segunda jornada consecutiva, pero esta vez con un alza suavizada por la presencia oficial en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros", sintetizó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, por medio de su informe diario.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 677 millones, una cifra no demasiado grande. En el mercado de futuros Rofex, en cambio, se transaron contratos por u$s 1934 millones, volumen más importante que es coherente con los relatos de los operadores cambiarios de una intervención oficial.

Durante el período de calma cambiaria que arrancó en mayo el BCRA acumuló una posición comprada de futuros de dólar de u$s 3000 millones, mientras que el lunes el FMI movió el tope a que le permite a su posición vendida a los u$s 3600 millones. Esto quiere decir que tiene un margen de u$s 6600 millones para deshacer toda su posición comprada y acumular posturas vendedoras.

La depreciación del 0,66% que sufrió el martes el peso argentino volvió a colocar primero en la lista de monedas emergentes perdedoras, en un día de bajas generalizadas para esas divisas.

A pesar del segundo día seguido de repunte del dólar, la tasa de referencia no abandonó su tendencia bajista, aunque el retroceso fue marginal. Según Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, de los $ 246.590 millones que vencían el martes, el BCRA adjudicó $ 233.389 millones en letras Leliq a una tasa promedio del 58,80%. Esto es 3 puntos básicos por debajo del nivel al que se fijó el día anterior. La operación resultó en una expansión monetaria de $ 13.200 millones.

Una rueda "aburrida"

"El mercado arrancó al alza, con la inercia del martes. Hay poca oferta. Puede ser un rebote, veremos si confirma en el día", comentó más temprano Francisco Diaz Mayer, operador de ABC Mercado de Cambios, sobre la apertura de los negocios.

En tanto, Claudio García, operador de Oubiña Cambios, sostuvo que el dólar "arrancó demandado" y que en la City se estimaba que el Banco Central vendía futuros para ponerle un techo en $ 42,70.

"Está trabadísimo entre $ 42,60 y $42,70. El Central no lo deja caminar de 70 por ahora; cuando se arrima a $42,70 aparece y vende algo de futuros", indicó el operador. "Es un día muy aburrido", agregó.

En la misma línea, Quintana señaló: "La actividad oficial en los mercados de futuros, con ventas que ofrecieron cobertura para estimular los ingresos de divisas, logró acotar la evolución alcista del tipo de cambio que experimentó algunos retrocesos que lo alejaron de los máximos de hoy".

La cotización casi no pudo superar esa barrera citada por García; el dólar encontró resistencia en $ 42,70, salvo por un momento, sobre el final, que tocó $42,73, pero duró muy poco en ese nivel.