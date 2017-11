El Central estudia permitir el acceso a servicios financieros fuera de los bancos

El Banco Central (BCRA) está analizando permitir las corresponsalías no bancarias. Así lo confirmó el gerente general del organismo, Mariano Flores Vidal. "Los puntos de acceso cada 100.000 habitantes en nuestro país son 56; en América Latina, 220. Los puntos de acceso son las sucursales, los cajeros automáticos y las corresponsalías no bancarias. La mayoría de los países de América Latina tienen corresponsalías y nosotros no, y es ahí donde hacen la diferencia", afirmó. Las corresponsalías bancarias surgen de un acuerdo entre un comercio y un banco mediante el cual el comercio puede brindar algunos servicios financieros. Así, el acceso al sistema bancario se multiplica, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde hay demanda insatisfecha de este tipo de prestaciones.

Las declaraciones de Flores Vidal se dieron en el marco del 6º Workshop Global sobre "Las finanzas del terrorismo y el crimen organizado", realizado ayer en la Facultad de Derecho de la UBA por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), fundada por Juan Félix Marteau. El funcionario del BCRA participó junto con el director de Banco Ciudad, Pablo Videla, del panel titulado "El desafío de la inclusión financiera", moderado por Hernán de Goñi, director de El Cronista Comercial.

El gerente del BCRA sostuvo que para esa entidad "la inclusión financiera es sinónimo de inclusión social" y explicó que eso se relaciona directamente con la trazabilidad del dinero y la prevención del lavado de activos. "Cuando abrir una cuenta bancaria no es un problema, quien no lo hace empieza a ser sospechoso", señaló. El funcionario repasó algunas de las medidas que tomó el BCRA para "crear el caldo de cultivo para que las entidades puedan desarrollarse y llevar hacia la inclusión financiera", entre los que enumeró la simplificación de la apertura de sucursales, la posibilidad de abrir una cuenta en forma remota, el depósito electrónico de cheques, el impulso a los nuevos medios de pago y la normativa sobre la instalación de cajeros no bancarios.

Además, Flores Vidal comentó que están analizando las normativas que hacen al traslado de efectivo en camiones de caudales que a la vez está afectado por cuestiones de las aseguradoras. "Estamos trabajando duro con normativa muy antigua, que viene de leyes de los años 70, y que pone montos fijos para el camión que traslada el dinero y obliga a realizar el transporte en un vehículo blindado. Hoy, hay tecnologías que se llaman de entintado que facilitan el traslado y generan seguridad porque, si el cargamento se desvía, explota tinta y se acabaron los billetes", explicó. El funcionario agregó que la normativa incluso indica hasta qué cantidad de dinero se puede trasladar en cada camión: "Antes de fin de año sale el billete de $ 1000 y, por la normativa, solo se podría cargar, como máximo un quinto del camión en billetes de $ 1000. Estamos trabajando en eso y en breve lo vamos a resolver", aseguró.

A su turno, Pablo Videla, director del Banco Ciudad, comentó las experiencias de la entidad en la inclusión financiera de los ex manteros y de las cooperativas de cartoneros. En ambos casos se realizó una bancarización "compulsiva" que no tuvo el éxito esperado. "Sólo el 10% de los ex manteros siguió usando la tarjeta de débito", comentó. "La cultura del efectivo es enorme y costará erradicarla".

Con el objetivo de ayudar a ese cambio cultural, el Ciudad ofrece la posibilidad de abrir cuentas con la sola presentación de DNI y un teléfono celular. Además, Videla indicó que la entidad está realizando capacitaciones sobre educación financiera (en barrios y a jubilados) y recordó que ya tienen una sucursal en el barrio Los Piletones y que están próximos a llegar a las villas 31, 20 y 1-11-14.