El Central deja atrás la flotación, interviene y baja el dólar 21 centavos 

El dólar mayorista perdía 21 centavos y se vendía así a 25,79 pesos en el MULC, luego de saltar 69 centavos ayer.

Pero el retroceso del billete no es producto del libre juego de la oferta y la demanda. Tras dos ruedas de una flotación libre, el Banco Central (BCRA) volvía a intervenir en la cancha hoy.

El viernes, y tras anunciar el jueves el acuerdo con el FMI, Federico Sturzenegger, levantó la barrera de u$s 5000 millones a $ 25 y dejó la cotización en manos del mercado.

"Está interviniendo directo el Central, no el Nación como pasó en otras ruedas. Está en el offer en $ 26 y ya vendió algo. En dos días de flotación subió un 4% y se asustaron", señaló el economista Guido Lorenzo en diálogo con El Cronista.

Y agregó: "La verdad que la política del BCRA es inentendible desde diciembre de 2015".

Desde ABC Mercado de Cambios también confirmaron a este diario la intervención de la autoridad monetaria.

"Les vendió a los que querían pagar en $ 26 y también dio en $ 25,95", precisaron.

En el Banco Nación (BNA), el billete también retrocedía 20 centavos y cotizaba a $ 26,30, luego de sumar 70 ayer.

Ayer, luego de una mañana tranquila, el dólar pegó un fuerte salto sobre el final que representó una suba de 50 centavos en el mercado minorista y de casi 70 en el mayorista, alcanzando así dos nuevos picos históricos.

Fue las segunda rueda de flotación del billete, sin intervenciones de BCRA y luego de que el viernes la autoridad monetaria decidiera levantar la oferta de u$s 5000 millones a $ 25 que renovaba desde el 14 de mayo para ponerle un techo a la cotización del billete.

El BCRA con la mirada en el dólar.

Con la corrida cambiaria, el peso sufrió una devaluación del 22% en mayo.

El economista Juan Carlos de Pablo relativizó hoy el cambio de postura del Gobierno, que decidió no comprometer más reservas para contener al dólar, y advirtió que en "Argentina todo es por ahora".

"De acuerdo a Sturzenegger, el tipo de cambio es flotante. No vamos a comprometer más de nuestras reservas para influenciar la cotización. Pero todos sabemos cómo es Argentina, todo es por ahora", señaló en diálogo con radio Continental.

"No hago pronósticos, pero, ¿si mañana el dólar llega a $ 50 no van a intervenir? La verdad que no lo se", reconoció.

El vicepresidente del IERAL, Jorge Vasconcelos, consideró hoy que el dólar a 26 pesos es una cotización “bastante cercana al equilibrio” y planteó que por primera vez en muchos años, la Argentina parece ir camino a “un verdadero esquema de flotación”.

“El precio del dólar a $ 26 sirve de ayuda para resolver uno de los desequilibrios que es el exceso de importaciones sobre exportaciones. No es que ahora vamos a tener superávit, pero el déficit se va a reducir”, opinó.