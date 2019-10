El Brexit desata optimismo récord sobre la libra que se dispara 3%

La libra se dispara 3% en un día, con lo que acumula 5% en un mes, al abrirse la puerta a un acuerdo sobre el Brexit, lo que genera una avalancha récord de posiciones alcistas a un mes vista.

Hace sólo tres días, los mercados financieros se preparaban para enterrar toda posibilidad de acuerdo. Las negociaciones entre Reino Unido y Bruselas para pactar la salida de la UE el próximo 31 de octubre estaban al borde del colapso.

En medio de este clima de pesimismo, el martes la cotización de la libra registró mínimos de un mes en u$s 1,219. Durante la primera mitad de la sesión de ayer apenas lograba afianzar el nivel de los u$s 1,22. Pero 24 horas después su cotización registra máximos de tres semanas al alcanzar incluso el umbral de los u$s 1,26.

La revalorización superior al 3% en apenas 24 horas eleva al 5% la escalada que registra ya en el último mes, desde los mínimos del año de 1,195 dólares que tocó el pasado 3 de septiembre.

Las firmas de inversión ajustan sus perspectivas sobre la libra. Los analistas de Deutsche Bank retiraron su visión negativa sobre la libra al tiempo que recuperaron el optimismo sobre un Brexit pactado. Los expertos de UBS, que hace un mes ya advertían de una posible suba a u$s 1,30 si se aplazaban el Brexit y las elecciones, elevan hoy el potencial de rebote de la libra hasta los u$s 1,35 si se alcanza un acuerdo benigno. Si los avances se limitan a aplazar el Brexit, la libra podría cotizar entre los 1,29 y los u$s 1,30, agregó la firma suiza de inversión.

Los analistas de JPMorgan se hicieron eco de los últimos progresos en las negociaciones, y elevan del 5% al 50% las opciones de una Brexit con acuerdo. La firma estadounidense, a su vez, redujo la probabilidad de un Brexit sin acuerdo del 10% al 5%.

De posiciones bajistas a alcistas

La avalancha de posiciones cortas que acumulaba la cotización de la libra ayuda a multiplicar la magnitud de sus bandazos. Los bajistas habían convertido la divisa británica en uno de sus objetivos prioritarios, y más rentables. En menos de dos años la libra llegó a desplomarse más de 15% ante las crecientes alertas del caos que provocaría un Brexit sin acuerdo.

El mercado de derivados refleja ahora el vuelco en las perspectivas de progresos sobre el Brexit. Los bajistas recogen las plusvalías acumuladas y la nueva avalancha de posiciones alcistas alcanza cifras récord en los contratos con vencimiento a un mes, según los datos de Bloomberg recopilados desde el año 2003.

La posibilidad de evitar el escenario más temido por los inversores, el de un Brexit sin acuerdo, altera igualmente el mercado de derivados en el segmento de las previsiones sobre los tipos de interés en Reino Unido. A comienzos de la semana los mercados otorgaban un 100% de probabilidad a una rebaja de tipos del Banco de Inglaterra para marzo de 2020. A día de hoy este porcentaje se desinfla al 60%. Las menores perspectivas de rebajas de tasas supone un aliciente extra para la remontada de la libra.

Nueva opción para el acuerdo

Los inversores reaccionan bruscamente a la puerta a la esperanza abierta en las negociaciones sobre el Brexit. Si el pasado martes las conversaciones estaban al borde del colapso, desde ayer los mensajes de las distintas partes implicados afloran renovadas dosis de optimismo.

En el día de ayer, al término de la reunión entre los primeros ministros de Reino Unido y de Irlanda, ambos dirigentes aseguraron que aunque no llegaron a un acuerdo sobre el Brexit "ven un camino hacia un posible acuerdo".

Sólo unas horas antes, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que aún no excluía la posibilidad de lograr un acuerdo con Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea. Estas declaraciones estuvieron precedidas de la filtración a los mercados de rumores sobre una "gran concesión" de Bruselas a Londres para evitar un Brexit caótico.