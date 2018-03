El Bovespa sigue en alza pero inversores dudan de la solidez del rally bursátil

En medio del torbellino político que sacude a Brasil en las últimas semanas, sus mercados atraviesan por una buena racha. El Bovespa, el índice bursátil más importante del país vecino, trepó ayer 0,7% y alcanzó un nuevo máximo, que no se veía desde fines de julio del año pasado.

Con los ojos puestos en el futuro del gobierno de Dilma Rousseff, los inversores se decantaron por la compra. El volumen financiero de la jornada fue de 10.480 millones de reales, de los que 3.800 millones fueron por el ejercicio de opciones.

De esta manera, el Bovespa se acerca a su récord de ocho semanas en alza, algo que no se veía desde 1999.

Pero los inversores en San Pablo dudan de la fortaleza de este nuevo rally del Bovespa. La volatilidad implícita de esta bolsa a 60 días, ha aumentado en un tercio, un signo de que las preocupaciones de los inversores sobre una próximo desplome de los mercados en Brasil no ceden.

Puntualmente, algunos analistas señalan que quizás el mercado puede haber sobrestimado un final anticipado del mandato de Dilma, sin tener en cuenta que, de conseguirse el impeachment sobre la presidenta, éste podría extenderse más de lo esperado.

En la rueda de ayer, los títulos de la petrolera Petrobras perdieron 0,74%, en una sesión volátil, antes de la divulgación de su balance trimestral.

Los papeles preferentes del gigante minero Vale perdieron 0,62%, pese al avance de los precios del mineral de hierro en China.

Las acciones de Banco do Brasil avanzaron 1,67%, con la atención puesta en el ambiente político y en una jornada en la que el sector financiero cerró en azul. En tanto, Itaú Unibanco ganó un marginal 0,03% y Bradesco subió 1,67%.