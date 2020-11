El Banco Macro emitió un comunicado tras la muerte de su fundador y presidente Jorge Brito

El Banco Macro emitió un comunicado tras la muerte de Jorge Brito. La misiva lleva la firma del vicepresidente de la entidad, Dr. Delfín Jorge Ezequiel Carballo, la entidad. Su cuñado hizo un pequeño recorrido por la vida del banquero.

A continuación el comunicado completo:

“Con profundo pesar Banco Macro comunica el fallecimiento de su fundador y Presidente don Jorge Horacio Brito, quien en la tarde de hoy sufriera un accidente de aviación en la localidad de Coronel Moldes, provincia de Salta.

Jorge Horacio nació en Buenos Aires en 1952. Casado con Marcela Carballo era padre de seis hijos; Milagros, Jorge Pablo, Constanza, Marcos, Santiago y Mateo. Era abuelo de 12 nietos.

En 1978 ambos fundamos Macro Compañía Financiera S.A. que fuera el origen de lo que es hoy Banco Macro. Brito ocupó además la presidencia de la Asociación de Bancos Argentinos entre 2003 y 2016. Fue asimismo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos entre 2012 y 2014.

Su espíritu emprendedor lo llevo a crear otras empresas como Inversora Juramento S.A., Frigorífico Bermejo, Cabaña Juramento, Vizora y una decena de firmas que dan trabajo a más de 20.000 argentinos.

Jorge nos deja en la plenitud de su vida. Quienes cada día hacemos Banco Macro nunca olvidaremos su ejemplo de trabajo, dedicación y esfuerzo”.

El accidente

Jorge Horacio Brito, de 68 años, murió hoy al caer el helicóptero que pilotaba en cercanías del dique Cabra Corral, a unos 75 kilómetros de la ciudad de Salta, en un accidente que causó conmoción en el mundo de la política y de los negocios.



Brito fue uno de los hombres de negocios más influyentes durante los últimos años en el país, fundador y presidente del Banco Macro y activo emprendedor en distintos proyectos productivos.





Políticos, empresariales y personalidades de distintos ámbitos hicieron públicas sus condolencias inmediatamente después de conocida la noticia del deceso.



El secretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz, confirmó esta tarde que el empresario falleció en el siniestro, ocurrido al final del embalse Cabra Corral, donde comienza el cauce del río Juramento.



Una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 911, realizada cerca de las 16 por una mujer, alertó sobre la caída de un helicóptero en la zona de Rafting Salta Río Juramento, en la localidad de Coronel Moldes, a unos 75 kilómetros de la ciudad de Salta.



Voceros gubernamentales precisaron que el vuelo era privado y el plan de vuelo estaba registrado a nombre de Brito, quien había estado reunido al mediodía con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la residencia oficial de Finca Las Costas.



El empresario partió desde allí al comando del aparato -alrededor de las 15- con destino a la localidad de Joaquín V. González, donde se encuentra la finca agrícola ganadera de su propiedad, de la firma Inversora Juramento SA, que posee uno de los feedlots -engarde de vacunos a corral- más grande del NOA, distante a 240 kilómetros de la capital salteña.



La Junta de Seguridad en el Transporte, a través de su cuenta de la red social de Twitter, precisó que la nave siniestrada es un helicóptero Eurocopter Ecureuil, matrícula LV-FQN, con dos tripulantes a bordo, ambos fallecidos.



El ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, fue el primer funcionario que habló con los medios y confirmó el fallecimiento de Brito y su copiloto, Santiago Beauden.



Pulleiro dijo que el plan de vuelo estaba registrado "con Brito como comandante de la aeronave".



Subrayó que en el hecho "interviene la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por tratarse de un accidente aéreo", y dijo que la nave quedó "debajo de tres o cuatro cables de tirolesa" por lo que "se intuye que ha chocado con alguno de los ellos, lo que provocó el desprendimiento del rotor de cola y la caída al lecho del río".



Aseguró que el recorrido del vuelo es el que "normalmente" se hace y remarcó que se trata de un lugar que los tripulantes "conocían".



"Es vuelo tranquilo, porque van sobre el lecho del río y cubiertos por los cerros en ambos costados", apuntó.



El funcionario confirmó también que Brito había "estado en la Finca Las Costas, la residencia del gobernador de Salta, con quien almorzó y alrededor de las 15 partió rumbo a Joaquín V. González, donde está su campo".



Para Pulleiro, los dos tripulantes de la nave, "por el golpe de la caída, deben haber muerto en el impacto, no ahogados, aunque eso lo determinará el médico forense.



"En principio todo da para suponer que el accidente fue totalmente por un error del piloto", agregó el ministro de Seguridad.



"No vio los cables, que no tenían elementos de seguridad, como boyas naranjas, por lo que suponemos que se lo ha llevado por delante sin haberlo visto", evaluó Pulleiro, tras lo cual ratificó que las condiciones climáticas eran "óptimas".



Tras la confirmación de la muerte de Brito, la Unidad Fiscal Federal de Salta informó que, en una actuación paralela con el Ministerio Público Fiscal de la provincia, inició las investigaciones en torno al accidente aéreo.