El Banco Central vendió u$s 780 millones de reservas pero no logró frenar al dólar

El dólar mayorista arrancó la rueda con un salto de 64 centavos que lo llevó a marca un primer precio de 30,25 pesos. La presión sobre el billete no cedió y lo llevó a tocar un techo de $ 30,50.

El billete terminó la rueda a $ 30 en el MULC, 39 centavos por encima del cierre de ayer. En el medio se produjo un echo histórico, el Banco Central (BCRA) salió tres veces a licitar reservas para atender la oferta.

La primera fue poco después de las 11 de la mañana cuando la autoridad monetaria salió a ofrecer 800 millones de dólares de los que el mercado tomo u$s 303 millones a un precio promedio de $ 30,03.

Pocos minutos después, la autoridad monetaria volvió a salir a la plaza ya que el dólar mayorista no bajaba de los $ 30. Esta vez ofreció u$s 500 millones de los que colocó u$s 248 millones a un precio menor de $ 29,81.

Pero la presión alcista no se detuvo, el mayorista volvió por sobre los $ 30 y eso obligó al Central a llevar adelante la tercera licitación del día. El horario de la misma no fue casual, las 14.55 horas apenas 5 minutos antes del cierre. Así se aseguró bajarlo sobre el filo del cierre del mercado.

Sin embargo, el billete cerró a $ 30, casi 40 centavos por encima del cierre de ayer, un 0,16% arriba.

En las pantallas minoristas del Banco Nacion (BNA) la divisa llegó a subir a $ 30,70 y terminó a $ 30,50, 40 centavos por encima del cierre de ayer.

El dólar blue operaba a $ 29,65.

Qué opinan los analistas

El economista de Eco Ledesma, Gabriel Caamaño consideró en diálogo con El Cronista que medidas como la licitación de reservas "pueden ayudar circunstancialmente".

"Con la intervención miran TCN no cantidad de pesos. La cantidad de pesos es un efecto adicional. Eso puede ayudar circunstancialmente porque el Tesoro está líquido en pesos. Entonces todos suponemos que no los va usar", señaló.

Y agregó: "Pero en cuanto los use, se acabó esa absorción circunstancial. A la larga, el único que absorbe es el BCRA, que tiene el monopolio de los pesos. Pero bueno, circunstancialmente mientras no los usé Tesoro, ayuda".

El analista financiero Christian Buteler destacó que "ayer quedaron fuera de $336.000 millones, se supone que $198.000 millones son de bancos. Igualmente hay dando vuelta $140.000 millones. Eligieron el peor momento para desarmar Lebac".

"No les queda otra, estas dos licitaciones, ayer quedaron muchos pesos afuera y si presionan al tipo de cambio no les queda otra que hacerlo", opinó.

Gustavo Quintana, de PR Cambios dijo que el mercado "opera muy volátil y con fuerte dispersión de precios".

"Me da la sensación que el Central no lo quiere muy arriba de los $ 30 y tiene todavía chapa para licitar poco más de u$S 300 millones, veremos si lo hace", analizó.

Subrayó además que "la dolarización de portafolios abultó la demanda de divisas exigiendo intervenciones oficiales para abastecerla".

Supermartes y después

Ayer la divisa mostró una fuerte baja que lo llevó a un piso de $ 29,25. La noticia de que el Banco Central (BCRA) iba a licitar u$s 500 millones tuvo más efecto sobre la cotización del billete que la baja que la colocación generó en si misma.

Es que sobre el cierre el billete terminó a $ 29,61 en el mercado mayorista luego de llegar a tocar un techo sobre el filo de $ 29,95 con lo que borró toda la baja.

En el mercado minorista, la divisa cedió 30 centavos a $ 30,38, aunque había llegado a tocar un piso de $ 29,80.

La presión final la puso la decisión del BCRA entrar u$s 200 millones de los u$s 500 licitados. La autoridad monetaria emitió un comunicado en el que aseguró que la demanda fue menor a la esperada, aunque fuentes del mercado aseguraron a este diario que Luis Caputo no quiso resignar reservas por debajo de los $ 29,40.