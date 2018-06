El Banco Central subastó u$s 300 millones para tratar de frenar al dólar

El Banco Central (BCRA) salió a subastar esta tarde 300 millones de dólares de sus reservas que se sumaron a los u$s 150 millones que colocó este mediodía por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda.

Según pudo saber El Cronista, el dinero de la segunda subasta no proviene del dinero que el Fondo Monetario (FMI) ya desembolsó a la Argentina como parte del acuerdo financiero que alcanzó con el país.

Se trata de una colocación propia del BCRA similar a la de u$s 400 millones que la autoridad monetaria colocó en la plaza cambiaria el pasado 18 de junio cuando Luis Caputo asumió al frente del Central.

En un comunicado emitido el pasado 21 de junio, la entidad había adelantado la posibilidad de cambiar el monto subastado si Hacienda lo consideraba necesario, por lo que en un principio se pensó que el monto correspondía a una colocación adicional.

Ayer, el Central informó que jueves y viernes subastaría u$s 50 millones más de lo estimado.

De los u$s 300 millones adicionales el precio de corte fue de $ 28,9567, con el mínimo adjudicado en $ 28,60.

La medida generó una baja en la cotización del billete. Tras tocar los $ 29,30, el mayorista se vendía a $ 29.

Desde ABC Mercado de Cambios, habían criticado la "falta de timing” del Gobierno al momento de hacer la subasta, al sostener que al poner una hora y monto diario daban "previsibilidad a los bancos, para hacer su negocio".

Para el analista financiero Christian Buteler, "hubo un cambio en la cúpula del BCRA pero no en la política económica del Gobierno".

"Entraron u$s 15.000 millones y se sabe que u$s 7500 son para vender en el mercado. Si no los usan ahora cuando lo van a usar", cuestionó.