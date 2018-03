El Banco Central rebaja las tasas pero no las expectativas de inflación

El Banco Central (BCRA) logró retirar otros $ 13.308 millones del mercado con una nueva rebaja de un cuarto de punto en las tasas de interés en las Lebac ayer en su licitación semanal de letras, pese al recalentamiento del dólar. Y sigue tratando de bajar las expectativas de inflación, en medio de las paritarias, planchando las tasas de largo plazo. El mercado no le convalida las operaciones de largo plazo, sino que le compra las letras a 35 días principalmente, por la fuerte liquidez y porque las expectativas de devaluación en los futuros de dólar siguen más de 10 puntos por detrás.

"El BCRA sigue focalizado en el combate de la inflación y procura durante este primer trimestre una reducción sustantiva de la tasa de crecimiento de los agregados monetarios, proyectando para febrero una tasa de aumento anual de 27% en la base (contra 41% en diciembre y 33% en enero)", dijo la entidad monetaria en un comunicado.

El rol de la entidad monetaria retirando el exceso de pesos en el mercado y tratando de marcar las expectativas de inflación es clave en un contexto de recalentamiento de los precios y tensión con los sindicatos. Sin embargo, la esterilización se está haciendo a riesgo de tener que renovar la mitad de los vencimientos hasta el 9 de marzo.

La tasa nominal anual a 35 días ahora quedó en 30,25%. El mercado valora que el BCRA vaya bajando gradualmente las tasas de interés, 25 puntos básicos en las últimas tres licitaciones, lo que abarata la colocación de deuda, en un momento en que se recalienta el dólar, ya que esta tasa se traslada a la que pagan los plazos fijos.

Pero dado que el 75% de la licitación se adjudicó a 35 días ayer, el mercado no está convalidando las tasas de 27,74% a 252 días, que marcarían la expectativa de inflación.

"Está siendo correcto el BCRA en no bajar exageradamente la tasa de las Lebac. Pero el tipo de cambio no es bueno que se desboque, porque una vez que arranca la demanda, la única manera de no intervenir es ir a tasa de interés y hay muchos vencimientos a corto plazo", dijeron en la mesa de un banco internacional.

"Si no les das tasa para que se sigan quedando en pesos, es un problema. La curva invertida no me parece que sea realista porque la plata grande va a los dos o tres primeros plazos. El BCRA quiere que la curva esté invertida como una manera de marcar que el mercado tiene expectativas de inflación a la baja, pero no es genuina. A 252 días, la plata grande al 28% no la deja nadie. Si paga un poco más a largo plazo, se saca los problemas de vencimientos grandes", agregó.

A 35 días se adjudicaron $ 35,76 mil millones a 30,25%; a 63 días, $ 6,32 mil millones a 29,25%; a 98 días, $ 2,53 mil millones a 28,5%; a 119 días, $ 668 millones a 27,6%; a 147 días, $ 839 millones a 27,78%; a 203 días, $ 382,6 millones a 27,74%, y a 252 días, $ 565,8 millones a 27,74%.

Por lo pronto, el BCRA tiene espacio para colocar sus letras con tasas a la baja por la fuerte liquidez en los bancos, producto de la baja colocación de crédito a los privados y de los encajes trimestrales acumulados por demás. "El sistema genera pasivos y no genera activos. Se hace fácil emitir Lebac y, si puede, bajar la tasa", dijeron en otro banco internacional.

En pesos, obtuvo propuestas por $ 48.217 millones y adjudicó $ 47.078 millones, tras renovar vencimientos por $ 31.996 millones. En dólares, recibió ofertas por u$s 1.303 millones y adjudicó u$s 1.235 millones a 35 (1,25% de tasa) y 91 días (1%).

"Hay mucha liquidez de pesos en el mercado. El nuevo tipo de cambio, a partir de la salida del cepo, generó que muchos inversores que se resguardaban en los dólares se fueran al peso como alternativa este año.

Muchos institucionales están desarmando sus posiciones en dólares para ir a tasa de interés en pesos cuando las tasas eran superiores a las actuales y teniendo en cuenta que están por encima de las expectativas de devaluación del tipo de cambio", dijo Lucas Lainez, managing director de clientes institucionales de Puente.

Ese rebalanceo de carteras lleva semanas y meses y puede frenarse si baja mucho la tasa. Hoy muchos institucionales ganan un 15% armando sintéticos, comprando Lebac y cubriéndose con futuros de dólar.