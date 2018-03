Edición Impresa

El Banco Central no apareció en el mercado y el dólar volvió a avanzar Subió 9 centavos y cerró a $ 20,60. La suba interrumpió la breve calma que había logrado el BCRA después de intervenir en cinco ruedas con más de u$s 500 millones en total. El movimiento de la moneda estadounidense no fue sólo local, sino que replicó devaluaciones del resto de las monedas de la región.