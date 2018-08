El Banco Central negocia un swap de monedas con China por u$s 4000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra negociando con el Banco de la República Popular de China un acuerdo de intercambio de monedas por u$s 4000 millones, lo que implicará en la práctica un aumento en las reservas internacionales.

Fuentes de la entidad monetaria señalaron a El Cronista que “es una negociación en avance” que aún no está cerrada.

El acuerdo permitirá refozar las reservas internacionales del Banco Central, que ayer cayeron u$s 1617 millones para cerrar así en u$s 54.641 millones. La entidad que conduce Luis Caputo debió vender u$s 781 millones en licitaciones en el mercado de cambios para controlar la caída del peso.

Sin embargo, la fuerte reducción en las arcas del Central no se explicó sólo por las subastas de divisas, sino también por una amortización de la que salieron unos u$s 500 millones de un pago que debió hacer Hacienda por el repo acordado con bancos el año pasado.

Mirá también Disminución de las tensiones comerciales quiebra la ola bajista de Wall Street También influye la baja del dólar frente a otras monedas y el viaje de un funcionario chino a los Estados Unidos para negociar con la administración de Donald Trump.

En julio de 2017 el Banco Central de China renovó su acuerdo bilateral de "swap de monedas" con Argentina, por el que ambos países prolongaron por tres años un acuerdo de intercambio de monedas locales por 70.000 millones de yuanes.

El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en el 2009, cuando Martín Redrado estaba al frente de la entidad. En 2014 se firmó un segundo acuerdo, que fue complementado a fines de 2015 con un acuerdo suplementario.

En 2017 llegó un nuevo acuerdo con el objetivo de afianzar la relación y fomentar el fortalecimiento de las condiciones financieras para promover el desarrollo económico y comercial en ambos países.