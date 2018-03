El Banco Central liberó acceso a divisas para los importadores

En medio de una mayor oferta estacional de agrodólares del sector exportador, el Banco Central (BCRA) decidió dar un paso hacia la nomalización del mercado cambiario. La entidad monetaria anunció ayer que liberó el acceso de las divisas para los importadores, mientras busca evitar una mayor apreciación en el tipo de cambio.

"Con la adopción de la medida, el BCRA busca eliminar una restricción que carece de sentido, dada la oferta actual de divisas", dijeron en la entidad.

A través de una decisión adoptada por el directorio anterior del BCRA, el acceso al mercado cambiario para importaciones de bienes y servicios previos al 17 de diciembre de 2015 mantenía un acceso restringido al mercado. De un total de u$s 5000 millones que el BCRA había heredado por estos pagos, la gran cantidad ya había sido normalizada.

"De esta manera, el flujo comercial en bienes y servicios queda liberado, independientemente del momento en el cual se realizó dicho comercio. Se da así un paso adicional en la solución de los desequilibrios heredados de la administración previa", dijo ayer el Central en un comunicado.

Tras el levantamiento del cepo y en la búsqueda de saldar la deuda con importadores, el Gobierno les ofreció a los importadores suscribir un bono para obtener las divisas o en su defecto aceptar un cronograma de acceso a los billetes.

De esta manera, la liberación del cronograma ocurre en los inicios de la liquidación de divisas estacional de las cerealeras, lo que incrementa la oferta de dólares en el mercado de cambios. En este sentido, las ventas se verían compensadas por mayores compras de dólares.

Asimismo, la decisión del BCRA también ocurre tras el regreso del país a los mercados internacionales, ya que parte de la colocación de deuda de los nuevos bonos que llevó a cabo el equipo económico esta semana generará un flujo de entrada a las reservas por u$s 7200 millones.

Antes de la eliminación del cepo cambiario, por esa restricción los importadores tenían un tope de u$s 4 millones mensuales para comprar dólares destinados a la importación y ahora en adelante no tendrán ningún límite para realizar sus compras al exterior.

La deuda con los importadores se fue engrosando a lo largo de todo 2015 por las dificultades que tenía la entidad para contar con los dólares necesarios y hacer frente a diversos compromisos.