El Banco Central le sale a poner un techo al dólar

“No hay número. Podemos intervenir cuando lo creamos conveniente. No tenemos un monto explícito”, revela una alta fuente del Banco Central.

“¿Es una forma de ponerle un techo al dolar para evitar que llegue a $ 50 el minorista antes de las elecciones?”, preguntó este diario. “Ponele”, respondió el funcionario que forma parte de la mesa chica de Guido Sandleris en Reconquista 266.

“Con estos fundamentos seguramente esta vez alcance. El mercado de cambio es superavitario en flujos, el problema es cuando vence algo de capital o renta. Pero esta vez si tendrán éxito. Si intervienen cuando hay huecos de liquidez en MAE serán exitosas. Los problemas en el mercado de cambio hoy son puntuales, igual nunca es bueno intervenir porque se rompe el mercado y corres riesgo que el BCRA quede solo vendiendo”, analiza Mauro Mazza, de Bull Market Brokers.

En primer lugar, el BCRA podrá realizar ventas de dólares aún si el tipo de cambio se ubicara por debajo de $ 51,448, cuyo monto y frecuencia dependerán de la dinámica del mercado.

En segundo lugar, si el tipo de cambio se ubicara por encima de $ 51,448, el BCRA incrementará de u$s 150 a u$s 250 millones el monto de la venta diaria estipulada hasta ahora. Asimismo, podrá determinar la realización de intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considerase necesario.

Altas fuentes del Banco Central se tranquilizan porque no hay retiro de depósitos ni en pesos ni en dólares, aunque aclaran que igual en flotación no podría haberlo. “Los plazos fijos del sector privado no están cayendo. Si alguien lo desarma para comprar dólares el que vende se queda con pesos y hace un plazo fijo. Al menos que prefiera perder guita y dejar los pesos en la casa. Pero los depósitos en dólares no sólo que no se movieron, sino que subieron 14% en un año”.

Las resoluciones fueron adoptadas con la aprobación unánime de los miembros del COPOM. El mismo está integrado por el presidente, Guido Sandleris, el vicepresidente, Gustavo Cañonero, la vicepresidenta segunda, Verónica Rappoport, Enrique Szewach, director designado por el Directorio de este Banco Central, y Mauro Alessandro, subgerente general de Investigaciones Económicas. Aunque, en realidad, el verdadero Comité de Políticas Monetarias del BCRA hoy lo maneja Christine Lagarde (que tiene la presión de que salga todo OK para dar su ascenso, ya que ella quiere ser presidenta de Francia, y si sale mal la echan del Fondo Monetario Internacional), el primer subdirector del FMI, David Lipton; el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner; y el jefe de la Misión para la Argentina, Roberto Cardarelli.

Desde el Gobierno dicen que para bajar el riesgo país es clave la recompra de bonos, "el tema es quién pone la plata para recomprarlos. El Tesoro está vendiendo dólares para pagar gasto. El mismo dólar no puede pagar gasto y recomprar deuda al mismo tiempo”, remarcan.

“Lo más lógico sería poner un bid grande (300 palos) en AO20, ya que la emisión son 700: al menos demostrás que querés pagar y te ahorras unos cuantos mangos”, sugiere el presidente de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina.

Habla en la jerga: bid es una oferta y AO20 es el Bonar 2020, que vence el 8 de octubre de ese año, con una emisión de u$s 700 millones, donde la semana pasada la Anses intervino comprando.