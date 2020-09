El Banco Central le quita el cepo a las transferencias de dólares

El Banco Central (BCRA) dispuso este jueves que todas las transferencias de cuentas nominadas en moneda extranjera se podrán cursar sin necesidad de validación previa. De esta manera, deja sin efecto una de las restricciones que había implementado el pasado martes 15 de septiembre, cuando puso en marcha una batería de medidas para cuidar sus reservas pero que no hicieron más que agitar al sistema financiero local.

La decisión fue tomada por el directorio de la entidad que preside Miguel Pesce, e informada a través de la comunicación A7112, que modificó la comunicación A7105, eliminando la condición de que las transferencias tengan origen en el exterior.

De esta manera, las aperturas de cajas de ahorro en moneda extranjera que se realicen para la acreditación de una transferencia y la acreditación de fondos en cuentas ya habilitadas no requerirán de la validación establecida en la comunicación A7105.

“Vuelve a la normalidad la circulación del dinero, y las restricciones quedan para las acreditaciones que no son transferencias. O sea, depósitos en efectivo y compra de dólares. Lo que no hicieron fue automatizar la consulta con la ANSeS, que sigue siendo a mano. Con lo cual, se restituyó la circulación de los dólares, pero no se rehabilitó la venta. Mientras no sea automática la compra de dólar ahorro, no va a poder hacerse”, advierte un banquero.

Mirá también Nueva extensión: los billetes de $ 5 podrán canjearse hasta fin de año El BCRA emitió este jueves una circular en la que le indicó a las entidades financieras que deberán recibir los ejemplares presentados por el público hasta el hasta el 30 de diciembre.

“Con esto van a traer calma al sistema financiero. No al cambiario, pero la imposibilidad de transferir estaba trayendo una intranquilidad en el sistema que alentaba fantasmas inexistentes”, agregan en las mesas.