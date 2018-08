El Banco Central intervino en futuros y acotó el salto que pegó el dólar

El dólar acotaba la suba luego de saltar un promedio de 30 centavos hoy en todos sus segmentos, gracias a las ventas que el Banco Central (BCRA) realizó en el mercado de futuros.

La suba se produjo luego de que Hacienda diera a conocer su decisión de reducir el monto de dólares que subasta cada mediodía con parte del dinero de ayuda financiera que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dólar minorista sumaba 10 centavos y se vendía a 28 pesos, luego de tocar los $ 28,20 en las pantallas del Banco Nacion (BNA).

El dolar mayorista, que saltó hasta los $ 27,74 en el MULC, terminó 12 centavos arriba a $ 27,52.

Hombres de mercado consultados por El Cronista señalaron que el BCRA "vendió en futuros para moderar la corrección de hoy".

El dólar blue operaba a $ 28,25.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 478,564 millones, mientras que no se registraron operaciones de futuros MAE.

"La intervención oficial desarmó gran parte de la presión compradora y acomodó los precios dentro del rango en el que finalizó la jornada", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

La divisa comenzó la rueda casi planchado, pero se despertó luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer un comunicado en el que anunció que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que acumuló ", dio orden al Central para reducir las ventas de dólares diaria.

Así, de los u$s 100 millones que se colocan cada mediodía se decidió reducir la suma a u$s 75 millones en los próximos 3 días hábiles y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí.

En la subasta de este mediodía, el el monto adjudicado fue de u$s 75 millones con un precio promedio de corte de $ 27,66, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,64.

La decisión fue adoptada luego de que ayer, tras las dificultades para sortear una corrida cambiaria que comenzó a fines de abril, el Banco Central consiguió cerrar el primer mes del año con una baja en la cotización dólar.

Con la medida, el Gobierno busca comenzar a retirar el corsé que hay alrededor del dólar y comenzar a abrir un camino hacia la baja de tasas.