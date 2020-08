El Banco Central firmó la renovación del swap de monedas con China

El Banco Central (BCRA) informó este jueves que renovó el swap de monedas con el Banco de la República Popular de China (PBC). Este nuevo acuerdo significa que la autoridad monetaria conservará en sus arcas los 130.000 millones de yuanes, que equivalen a unos u$s 18.700 millones, por los próximos tres años.

De acuerdo al último dato informado por el Banco Central, el total de reservas internacionales asciende a u$s 43.375 millones. Esto implica que el acuerdo rubricado este jueves le permitirá a la entidad que preside Miguel Ángel Pesce conservar el 43% de sus reservas internacionales.

Miguel Ángel Pesce, al momento de rubricar el acuerdo. Fuente: BCRA.

Las reservas del Banco Central han sido motivo de preocupación desde que el 28 de mayo cayeron a u$s 42.448 millones, su nivel más bajo en más de tres años. Esta sangría, sin embargo, pudo revertirse a partir de la entrada en vigencia de la Comunicación A 7030.

Y si bien es cierto que en los últimos dos meses fortaleció sus reservas brutas, también lo es que desde mediados de junio que el BCRA no logra sostener una posición compradora de divisas. De hecho, en el último mes y medio debió desprenderse de unos u$s 613 millones, más de la mitad de los u$s 1051 millones que que supo comprar entre el último día hábil de mayo y los primeros 16 días de junio, tras la entrada en vigencia de las restricciones. Ante ese escenario es que estimaciones privadas han alertado que en julio las reservas netas del BCRA perforaron el piso de los u$s 8000 millones.

Cabe recordar que el primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en el año 2009. En 2014 fue firmado un segundo acuerdo, que fue renovado en 2017 y complementado a fines de 2018 con un acuerdo suplementario.

“Estos acuerdos contribuyen a promover el fortalecimiento de las condiciones financieras para dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países, promover una mayor estabilidad financiera y afianzar la relación entre ambos bancos centrales”, indicó la entidad a través del comunicado enviado este jueves.