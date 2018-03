El Banco Central cierra febrero con u$s 1500 millones menos en reservas

Las reservas del Banco Central (BCRA) están por cerrar febrero con unos u$s 1500 millones menos que los que registraba a fines de enero, tanto por las ventas que debió hacer el organismo para contener el tipo de cambio como por la salida de efectivo del sistema, a causa de la estacionalidad y la flexibilización de los encajes.

El BCRA demora algunos días en publicar los saldos definitivos de las arcas, por lo que los números son provisorios. De todas maneras las diferencias no deberían ser sustanciales, o al menos no suelen serlo. Al 29 de enero, último día hábil de ese mes, las reservas contabilizaban u$s 30.074 millones, luego de la inyección de u$s 5.000 millones que supuso el préstamo de bancos extranjeros. El viernes, en tanto, el Central informó un saldo estimativo de u$s 28.556 millones.

Bajo las órdenes de Federico Sturzenegger, el BCRA debutó en el terreno cambiario recién el jueves 18 de febrero. Si bien el gobierno de Cambiemos se tomó más de dos meses antes de empezar a intervenir en este mercado, desde que entró en el juego prácticamente no dejó de hacerlo: vendió en cinco de las últimas siete ruedas cerca de u$s 400 millones.

Según el sector privado, la del viernes fue la sesión de mayor participación oficial, ya que fueron necesarios u$s 150 millones para ponerle un límite al dólar. En cambio, desde el Central indicaron que las ventas fueron por u$s 109,6 millones. Cualquiera sea la cifra, el volumen de negocios ascendió a u$s 488,5 millones, una suma diaria récord para lo que va del año.

El tipo de cambio terminó en $ 15,47, ocho centavos arriba con respecto a la víspera, pero lo más relevante fue el incremento semanal del dólar, 41 centavos, el segundo mayor avance para una semana en 2016.

Dado que menos de u$s 400 millones no explican la caída de las reservas, es necesario prestarle atención a otros factores. Los datos oficiales del Central llegan hasta el 23 de febrero, pero se puede percibir una disminución en el efectivo mínimo de u$s 1725 millones.

"Salió plata del sistema. Si los bancos tienen depósitos en dólares tienen que hacer un encaje en el Central. Cuando caen los depósitos caen los encajes. Esto sin contar que el Central los achicó, es decir que los bancos no tienen la obligación de dejar tanto dinero parado como antes", comentó el economista jefe de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno.

A fines de enero la autoridad monetaria disminuyó del 30% al 20% los encajes, una rebaja adicional del recorte de 50% al 30% que había hecho poco antes.

Por su parte, el monetarista Javier Milei subrayó: "En febrero el problema suele ser la estacionalidad, es cuando empieza a caer la demanda. Además hay que tener en cuenta la contracción de la base monetaria, de un crecimiento de 45% en la época del kirchnerismo a un 23% actual. La base está cayendo, así caen todo los agregados monetarios, entre ellos los encajes".

Para hoy podría haber más ventas del Central, porque la razón de la fuerte demanda de días atrás fue el cierre del mes. "La proximidad del fin de mes y la necesidad de cubrir posiciones por operaciones pactadas para liquidar el lunes (por hoy) pudo haber contribuido a alimentar la demanda y adicionar presión sobre los precios. La intervención del Central estuvo destinada a suplir el faltante de oferta genuina y a corregir el ajuste del tipo de cambio en un escenario que todavía muestra un notorio desbalance entre la oferta y demanda privada de dólares", detalló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios.

Ya mañana arranca la época de fuerte liquidación cerealera, sin embargo en la City creen que las ventas más contundentes llegarán más cerca de abril.