El BCRA ya vendió u$s 173 millones esta semana para contener al dólar

El Banco Central (BCRA) redobló los esfuerzos para frenar al dólar ayer, con u$s 123 millones en ventas para evitar que anote otro día de avances. En lo que fue la tercera intervención en cuatro ruedas, tras ocho meses de libre flotación cambiaria, la cifra inyectada al mercado por la entidad que conduce Federico Sturzenegger cuadriplica el monto que hasta ahora se había volcado para frenar el avance de la divisa. El billete, sin embargo, cerró muy cerca de su máximo histórico en $ 20,67, una baja de cuatro centavos en el día, lo que impulsa a operadores a hablar de una intervención blanda.

Por segundo día consecutivo y por tercera vez en la semana, la mesa de operaciones del BCRA fue la protagonista de la rueda cambiaria. En el mercado mayorista la divisa cerró el día en $ 20,36, una baja de cinco centavos en el día por obra y gracia de las operaciones de la autoridad monetaria.

El lunes, los hombres de Sturzenegger pusieron u$s 30 millones para frenar al dólar mayorista cuando alcanzaba un récord de $ 20,40 para la venta. El miércoles, otra vez, usaron u$s 20 millones en total para bajarlo después de que había tocado $ 20,43. Ayer, con una cifra mucho mayor, la mesa oficial esperó a que el dólar mayorista llegara a los $ 20,45 antes de entrar al mercado con pequeñas posturas sucesivas, de u$s 5 millones a u$s 10 millones, para ir bajando "en escalera" al precio. Así, la autoridad monetaria fue arreando al mercado, apareciendo con oferta cada vez que la baja se estancaba o amagaba con transformarse otra vez en suba.

Desde el máximo del día, la intervención oficial logró hacer retroceder 9 centavos al mercado. Pero en las mesas bancarias todavía reinaba el desconcierto por la forma en que actúa el BCRA.

"La sensación que quedó es que si se corre el Central, el dólar retoma inmediatamente las subas, con lo cual si tenés que vender te conviene retener la oferta hasta que le pongan techo al precio, y si tenés que comprar adelantás todo lo posible porque entendés que más barato no va a estar", dijo un operador.

Los operadores comparaban las actuales intervenciones, que vuelcan pocos dólares al mercado, con anteriores entradas de la autoridad monetaria al mercado en las que supo poner u$s 300 millones en una sola rueda y le hizo perder plata a quienes habían pagado caro.

"No parece estar del todo convencido de intervenir, o más bien parece estar esperando que el mundo ayude y las monedas emergentes empiecen a ganar terreno frente al dólar para dejar que el mercado haga lo suyo", agregó el mismo operador.

Los ojos del mercado están puestos en el martes que viene, 13 de marzo, cuando el Consejo de Política Monetaria tenga que fijar la tasa de referencia por primera vez en el mes. En su última decisión de tasa el BCRA admitió que hubo un traspaso a precios de la suba del dólar y, haya o no cambios en la tasa de política, hasta la selección léxica de los funcionarios puede encauzar a un mercado cambiario que parece querer mantener las alzas.

"Sólo la reiterada presencia de la autoridad monetaria en el mercado, supliendo la insuficiencia de la oferta genuina, pudo generar una corrección del tipo de cambio", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail para sus clientes. "La demanda por cobertura sigue ejerciendo presión (...) y obliga al BCRA a intervenir con ventas directas evitando que un salto brusco del tipo de cambio amenace la estabilidad del resto de las variables de la economía local", agregó.