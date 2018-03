El BCRA volvió a comprar divisas al Tesoro para no golpear más al dólar

El Banco Central (BCRA) emitió $ 23.573 millones en un solo día para comprarle al Tesoro divisas obtenidas a través de colocaciones de deuda. La expansión monetaria, que después la entidad conducida por Federico Sturzenegger esteriliza a través de Lebac, es la segunda del año y se suma al inicio de las transferencias de adelantos transitorios al fisco que arrancaron el mes pasado con un giro por $ 16.000 millones que son parte de los $ 150.000 millones en financiamiento monetario programados para este año. Gracias a la esterilización mediante letras y pases, sin embargo, la masa monetaria se contrae en lo que va del año.



En un contexto de dólar débil, la autoridad monetaria carga sobre sus hombros con la responsabilidad de garantizar que el Tesoro pueda cambiar las divisas que obtiene a través de colocaciones de deuda por pesos que le sirvan para cubrir la diferencia entre los ingresos y gastos del sector público. Así, Sturzenegger y los suyos se garantizan que los dólares que consigue el ministro de Finanzas Nicolás Caputo no inflen aún más la oferta de divisas cuando el dólar no logra hacer pie.



Según los datos más recientes publicados por el BCRA, el 21 de febrero pasado la entidad emitió $ 23.573 millones para comprar divisas al Tesoro. El 16 de febrero, pocos días antes, Finanzas cerró la ampliación de sus Bontes en pesos a tasa fija con vencimiento en 2021, 2023 y 2026 que podían ser suscriptos en dólares, por los que había obtenido el equivalente a $ 23.584 millones, mayormente en moneda extranjera.



Fue la segunda vez en el año que el BCRA tuvo que cambiar los dólares de Caputo por pesos. El 30 de enero ya había tenido que emitir otros $ 23.836 millones tras la colocación de los Boncer 2021.



Varias veces en el pasado Sturzenegger defendió esta emisión de pesos porque, al tratarse de una compra que engrosa las reservas, tiene impacto de ambos lados del balance de la entidad: en el pasivo pero también en el activo. Así, el rendimiento de los dólares que se suman a la cartera del BCRA le generan beneficios contables que contrarrestan en parte la tasa que debe pagar por las Lebac que emite para sacar de la calle los pesos que le pasa al Tesoro.



Así, por ejemplo, la entidad estima que los u$s 14.392 millones que compró el año pasado que la forzaron a pagar $ 22.124 millones en intereses de las letras Lebac que colocó para sacar de la calle los casi $ 210.000 millones que emitió a cambio de las divisas. Como los dólares, a su vez, generaron intereses y se revaluaron, le generaron $ 17.456 millones al BCRA que el costo neto de ser el cambista del Tesoro a $ 4668 millones en todo el año pasado.



Eso sí, Sturzenegger puso como condición para el desarme del stock de Lebac de este año el nivel de compras de divisas que necesitará el Tesoro.



La emisión de pesos para la compra de dólares de deuda coincidió, además, con la primera transferencia al fisco del año. El mes pasado el BCRA emitió



$ 16.000 millones vía adelantos transitorios (préstamos) en un sólo día. La emisión fue compensada por cancelaciones de adelantos pasados,con lo cual las transferencias netas ascienden a $ 10.000 millones en lo que va del año. En todo 2017 el BCRA transferirá $ 150.000 millones entre adelantos y utilidades.