El BCRA vendió u$s 70 millonesy el dólar cayó hasta $ 20,47

Una nueva intervención del Banco Central (BCRA), la séptima consecutiva, acobardó al mercado desde el comienzo de la rueda; el resultado fue un dólar mayorista sin cambios, en $ 20,19, y el billete verde tres centavos más barato, a un promedio de $ 20,47.

Ayer la primera ficha oficial fue por u$s 100 millones, sin embargo, al final de la jornada el saldo vendedor fue u$s 69 millones, la mitad de lo entregado el último viernes. Así, las ventas del mes se acercan a los u$s 1800 millones.

"El mercado de dólar mayorista abrió con un offer por u$s 100 millones del BCRA a $ 20,19 (el cierre previo). Sin operar convenció rápidamente a la oferta privada para agredir las posturas compradoras hasta $ 20,143. Sobre el final, la búsqueda de cobertura de algunas posiciones vendidas llevó a la demanda a volver hasta el offer del BCRA", describieron desde Global Agro Broker.

También en ABC Mercado de Cambios resaltaron que "la postura del BCRA señaló el límite superior fijado para hoy (por el lunes) en la banda de fluctuación del tipo de cambio". Además, detallaron que el dólar comenzó ofrecido a $ 20,16 por exportadores y algunos bancos, anticipándose a una posible aparición del Central.

Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, "la suerte del dólar para cierre de marzo parece estar echada", dijo que "dadas las características de las últimas regulaciones oficiales, no estará muy alejado del precio de ayer, un dato que los mercados de futuros descontaron en su cotización".