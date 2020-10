El BCRA subió las tasas de pases, pero mantiene las de Leliq y de plazos fijos

El Banco Central (BCRA) dispuso este jueves un nuevo aumento del rendimiento de los pases pasivos, que trepó a 31% para los instrumentos a un día y a 34,5% para aquellos a una semana. De esta manera, la autoridad monetaria convalidó un aumento de un punto porcentual para los primeros y de un 1,5 puntos porcentuales para los segundos. No obstante, mantendrá invariable los rendimientos de la Leliq en 36% y no modificará las tasas mínimas garantizadas para los plazos fijos.

“Hubo un ajuste menor que no pasó por Directorio porque no es necesario, no tiene que ver con política de suba de tasas sino de la armonización con las tasas en pesos del Tesoro”, indicaron desde la entidad. “Quedan pases a un día en 31% y a siete días en 34.5%. No se tocan las tasas de Plazos Fijos”, precisaron.

La entidad que preside Miguel Pesce continúa apuntalando así lo que definen como una “armonización” de sus pasivos remunerados. Cabe recordar que un mes atrás, la tasa de los pases pasivos se ubicaba en 19% y la de la Leliq llevaba seis meses plantada en 38%. Desde entonces, el BCRA elevó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los primeros, llevándolos al 24% el 1 de octubre, al 27% una semana después, y a 30% para los pases a un día y a 33% para los pases a siete días dos semanas atrás. El rendimiento de la Leliq, por su parte, fue recortado a 37% el 8 de octubre, y a 36% hace 14 días.

El objetivo de dicha “armonización”, en definitiva, es que haya un traslado del stock de Leliq al de pases, lo que le permitiría a la autoridad monetaria reducir en forma gradual el costo cuasifiscal de la esterilización. Un segundo objetivo es que los bancos continúen reduciendo su posición en Leliq y suscriban a bonos del Tesoro dólar linked. Sin embargo, las entidades financieras por lo general califican a la deuda del Tesoro como más riesgosa que aquella que emite el BCRA.