El BCRA postergó hasta 2017 el envío vía internet de resúmenes de cuenta

Tras la presión del gremio de Camioneros, el Banco Central postergó hasta el 1 de enero de 2017 la autorización para que las entidades financieras envíen vía internet los resúmenes de cuenta, medida que generó el rechazo del sindicato porque "ponía en riesgo 4.000 puestos laborales".

La resolución fue tomada luego de un encuentro entre el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y el líder de los Camioneros y secretario general de la CGT, Hugo Moyano.

"La implementación gradual de la Comunicación "A" 5886, en virtud del pedido del sindicato y de presentaciones realizadas, estableciéndose de común acuerdo un período de análisis, para establecer su aplicación a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el mes de octubre de ese mismo año", señaló el BCRA en un comunicado.

El sindicato que Moyano lidera junto con su hijo, Pablo, afirmó en un comunicado: "Esto se consigue una vez más con el apoyo de todos los trabajadores, y la lucha de nuestros dirigentes, quienes estuvieron al frente de este reclamo".

Y explicó que "se busca en los próximos meses distintas alternativas que no causen un daño a los trabajadores", ya que según el gremio la decisión de dejar de enviar los resúmenes vía correo podría dejar sin empleo a 4.000 trabajadores.

El BCRA escuchó el reclamo y las advertencias del gremio y dispuso que los resúmenes sigan siendo emitidos en papel y que en forma gradual se haga el cambio a la vía informática.

La medida había generado una rápida reacción del sindicato de Moyano, que incluyó una movilización y duras advertencias por parte del hijo del líder de la CGT. "No puede ser que todo ese papelerío deje de enviarse a través de los carteros y se utilice sólo Internet. Ya empezaron las suspensiones y el recorte de horas extras", advirtió la semana pasada Moyano.

El 14 de enero, el BCRA había comunicado a los bancos que podían remitir a sus clientes los resúmenes de cuenta o de tarjeta de crédito a través de medios electrónicos, un servicio por el que no podrán cobrar cargos ni comisiones. La entidad dijo que la medida apuntaba a "la extensión del uso de medios electrónicos en el sistema bancario, a través de la cual el BCRA aspira a promover la bancarización en todos los estratos de la sociedad, uno de sus objetivos centrales de gestión".