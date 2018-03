"El BCRA podría comenzar a bajar las tasas a mediados de mayo"

Pese a que vemos una inflación del año por encima del 25%, creo que las tasas de interés van a tener una importante caída, porque el crecimiento de precios esperado para el segundo semestre va a ser mucho menor. Sin embargo, me parece que no tiene sentido discutir si el Banco Central (BCRA) va a llegar a la meta de 25%, ya que cualquier cálculo supera una inflación de 30% interanual.

Dado que se espera que la inflación a más tardar en junio perfore el piso del 3%, es posible pensar que a mediados de mayo el BCRA comience a bajar las tasas de corto plazo. Es probable que la entidad monetaria tome esta decisión cuando se publiquen los datos del Indec para la Ciudad de Buenos Aires. Estimamos que las tasas más cortas pueden terminar el año en torno al 27%.

Todos tienen razón que la inflación es alta, aunque también es cierto que está bajando. Lo que no es cierto que no está bajando lo suficiente como para que el BCRA baje la tasa de interés. La entidad busca que la tasa real sea positiva para fomentar el ahorro interno. Creo que más allá de si se cumple la meta de inflación o no, lo más importante es que la inflación mensual comience a desacelerarse.

Bajando las tasa de interés, el costo de las Lebac se va a ir reduciendo. La clave es quien se va a quedar con estas letras. Si el BCRA logra que baje la inflación, con tasas de interés reales positivas, los bancos acumularán más liquidez, teniendo mayor capacidad para abastecer al mercado e invertir en Lebac.