El BCRA pierde reservas: Caen un 45% de las reservas brutas en un año y 50% las netas en solo nueve meses

El Banco Central perdió desde el inicio de la cuarentena más de u$s 685 millones de reservas brutas. A su vez, en el último mes debió vender mas de u$s 1000 millones de reservas. En el último año, las reservas caen un 45%. Las reservas netas se ubican cerca de u$s 10.000 y caen un 50% en los últimos 9 meses. Los analistas observan a la dinámica de las reservas con igual o mayor atención que a lo que esta ocurriendo con el tema de la deuda.

Ya con el default de la deuda, las reservas internacionales padecen la tensión del mercado cambiario. Concretamente, desde mediados de enero las que las reservas caen y desde que el gobierno inauguró la cuarentena el 20 de marzo, las reservas internacionales brutas acumularon una caída de u$s 1081 millones, al pasar de u$s 43.822 millones a u$s 42.741 millones actuales. .

En lo que va del año, las reservas brutas caen u$s 2750 millones (un 6%) al pasar desde u$s 45.492 millones en el pico de enero hasta los actuales u$s 42.741 millones. Si en cambio se observa la dinámica de las reservas en el último año, la caída es dramática. Estas pasaron desde u$s 77.481 millones hasta los actuales u$s 42.741 millones, perdiendo u$s 34.740 millones (45%) desde abril de 2019 hasta la actualidad. La aceleración en las perdidas de reservas se dio luego de las Paso, cuando el Gobierno ganó las elecciones. Desde entonces se perdieron casi u$s 26.000 millones, es decir, se concentra el 75% de la caída entre agosto pasado y la actualidad.

Desde que asumió la gestión actual, el BCRA compró en términos netos u$s 1.238 millones al Sector Privado. Es decir, tan solo un 22% de la masa de dólares que había acumulado en los primeros 100 días del cepo que Cristina Kirchner implementó en octubre de 2011.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital resalta que el goteo de reservas es incesante y que las reservas netas caen un 50% en los últimos 9 meses.

“Incluso sin pagos de deuda, el Central no puede detener la sangría de dólares, en particular en los depósitos en dólares de los privados. Estas colocaciones cayeron u$s 1.004 millones en cuatro semanas, tras la habilitación de cajas en bancos para retiro de fondos. Pero la dinámica del deterioro tiene larga data. Ya desde las Elecciones PASO los depósitos en dólares se desplomaron u$s 15.207 millones (o un 47%), un monto que es el 22% de lo que Argentina está buscando reestructurar. Como consecuencia de la salida de divisas durante el cepo al dólar , apareció una bandera roja en las reservas netas. Estas se ubican por debajo de los u$s 10.000 millones, mientras que hace nueve meses superaban los u$s 20.000 millones”, advirtió Persichini.

En línea con lo que menciona Persichini, el deterioro de la confianza se puede reflejar en que el “goteo” de los depósitos en moneda extranjera. Así lo resalta Martin Polo, economista jefe de Mills Capital Market quien afirma que desde que empezó la cuarentena cayeron u$s 965 millones.

.

Perdida de reservas y ampliación de la brecha

La caída en las reservas internacionales obedece al desequilibrio del mercado cambiario en el que, pese a estar cada vez más regulado, la demanda supera a la oferta con lo que el BCRA debe vender divisas para controlar la dinámica del tipo de cambio oficial. En medio de un cepo cambiario muy duro, el BCRA debe vender divisas para abastecer al mercado y a la vez, el dólar libre sigue subiendo mientras se amplia la brecha cambiaria.

Los analistas de Grupo SBS destacaron que en las últimas semanas surgieron algunas señales que ameritan prestar atención a la dinámica del mercado cambiario:

“El BCRA sigue vendiendo dólares a pesar de que nos encontramos en medio de la cosecha gruesa y se endurecieron los controles. Además, el peso se apreció marcadamente, en particular al compararlo contra las principales monedas de la región. En el medio creció la brecha entre el tipo de cambio mayorista y el implícito en las cotizaciones de los activos financieros”, explicaron.

Además, desde la compañía consideran que estas presiones responden a una inconsistencia entre las políticas monetaria y cambiaria.

“Esta inconsistencia presiona sobre el mercado cambiario a través de dos vías. Por un lado, aprecia el tipo de cambio real, desincentivando las exportaciones e impulsando la demanda de dólares para atesoramiento y/o importaciones. Por otra parte, crece la brecha entre el tipo de cambio mayorista y el implícito en los activos financieros ya que este último captura más plenamente la expansión monetaria. Tarde o temprano esta inconsistencia deberá resolverse ya que el BCRA seguirá financiando al Tesoro y el margen para seguir vendiendo dólares es limitado”, proyectaron.

Martin Polo, economista jefe de Mills Capital Market agrega que entre mediados de abril y la primera quincena de mayor el BCRA vendió más de u$s 800 millones a la vez que la brecha siguió ampliándose.

“A más cepo, más brecha y a más brecha mayor desequilibrio el mercado y por ende, mayor es la pérdida de reservas internacionales. En las últimas semanas el BCRA no logró aprovechar la mayor oferta de divisas de los exportadores de cereales y oleaginosas (ingresamos a la temporada alta de liquidaciones del campo que, pese a ser menores a las de los últimos años, es superior a la de abril) dado que el resto de las operaciones (entre las que se incluyen pagos de importaciones y de deuda como lo más importante) volvieron a subir, haciendo que en la última semana el BCRA deba vender unos u$s 200 millones", explicó Polo.



Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), insitieron en que,, al analizar las reservas, estas “claramente” están cayendo.

“El Gobierno recibió unos u$s 43.400 mil millones de reservas brutas en diciembre de 2019, con un máximo de u$s 45.400 millones a fines de enero, que comenzaron a bajar por pagos al exterior y ventas de divisas hasta los u$s 43.100 millones el 7 de mayo pasado. Pero la demanda de dolarización está viendo un dato más “relevante” aún como son las reservas de libre disponibilidad (RLD). Estas serían las que se podría usar “rápidamente”. Al tipo de cambio oficial (promedio mayo), la Base Monetaria orilla los u$s 34.000 millones, y las RLD unos u$s 7.400 millones, ´solo´ 22% de lo “necesario”. Reflejando que las reservas son escasas, o el tipo de cambio es ´bajo´”, explicaron desde PPI.