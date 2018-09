Ya rige el nuevo régimen de política monetaria con bandas para el dólar

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCRA) decidió poner en marcha hoy, después del cierre del mercado cambiario, el nuevo régimen de política monetaria anunciado el miércoles pasado. Al mismo tiempo, la entidad conducida por Guido Sandleris oficializó la composición del Copom.

“El Copom resolvió comenzar en el día de la fecha la implementación del nuevo marco de política monetaria anunciado el miércoles 26 de septiembre pasado”, dijo la entidad en lo que fue el primero Comunicado de Política Monetaria de la nueva gestión que entró en funciones esta semana.

Más que nada una oficialización, el comunicado reafirmó el objetivo de crecimiento cero de la cantidad de dinero en el sistema hasta junio del año próximo, aunque aclaró que ese control estricto sobre la oferta monetaria tendrá en cuenta el aumento de la demanda de dinero de cada fin de año, para no golpear demasiado la actividad.

“El BCRA se compromete a que el promedio mensual de la base monetaria registre un crecimiento nulo a partir de octubre de 2018 y hasta junio de 2019. La base monetaria objetivo se ajustará con la estacionalidad de diciembre, cuando se incrementa la demanda de dinero, ya que no descontar este factor resultaría en una contracción monetaria excesiva” dijo el comunicado..

En el nuevo esquema monetario que conduce Sandleris se busca mantener fija la cantidad de dinero por lo que el precio, la tasa, es la que varía. Hoy ese mecanismo empezó a funcionar

Además, abundó el Copom, la tasa de política monetaria seguirá siendo la de las Letras de Liquidez a 7 días (Leliq), aunque ya que el foco pasa a estar puesto en impedir el crecimiento de los agregados monetarios ahora pasará a ser variable pero con un piso piso en 60% hasta fin de año. A diferencia de las Lebac, las Leliq sólo pueden ser operadas por bancos. Hoy ya estuvo ofrecida al 65%, cinco puntos porcentuales por encima del día anterior.

“La meta monetaria será instrumentada mediante operaciones diarias de Leliq con las entidades financieras. La tasa de política monetaria pasa a ser definida como la tasa promedio resultante de estas operaciones, computándose con frecuencia diaria. De esta manera, al establecerse la cantidad de dinero de forma exógena, la tasa de política monetaria será determinada por la oferta y demanda de liquidez, y será la necesaria para cumplir con el compromiso de crecimiento nulo de la base. El BCRA se compromete a no permitir que la tasa de política diaria se ubique por debajo del 60% anual hasta diciembre de 2018, respetando lo asumido bajo el esquema monetario previo”, detalló el comunicado.

Por último, el comunicado reafirmó el establecimiento zonas de intervención y no intervención en el mercado cambiario. Desde el lunes, la zona de no intervención estará entre los $ 34 y $ 44 para el dólar mayorista. Si el precio supera el límite superior de la zona de no intervención, el BCRA podrá vender hasta u$s 150 millones diarios para ayudar a corregir la “apreciación excesiva” del dólar. Si el precio cayera por debajo, la entidad podría emitir pesos para comprar reservas y definir si retira o no de la plaza ese dinero. “Sólo ante esta señal de aumento de la demanda de dinero, el BCRA puede aumentar la base monetaria por encima de la meta de 0% de crecimiento, lo que se hará con el respaldo del incremento de reservas”, dijo.

Nuevo Comité de Política Monetaria

El nuevo Copom quedará integrado por el presidente del BCRA, Guido Sandleris, el vicepresidente Gustavo Cañonero, la vicepresidente segunda Verónica Rappoport, el director Enrique Szewach y el gerente principal de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria Mauro Alessandro, quien ocupa en forma interina el lugar del Subgerente General de Investigaciones Económicas.