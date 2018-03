–¿Cómo ve la estrategia del Banco Central en el mercado de cambios?

–En el gobierno son bastante enfáticos cuando sostienen que están más preocupados por la evolución del nivel general de los precios que por el valor específico del dólar, y con esa idea en mente, siguen lo que quedó en evidencia en estos primeros meses post levantamiento del cepo: que el pasaje del dólar a precios fue más benigno de lo que muchos habíamos temido. Esto se debe a que están aspirando pesos de una manera realmente muy activa y con mucho vigor. Soy optimista, creo que con el correr de los meses la inflación se va a ir desacelerando, con independencia de la intensidad con la que se mueva el tipo de cambio.

–¿Qué opina de la participación vendendora del organismo monetario?

–Creo que se trató de una intervención puntual. Hoy (por ayer) pusieron un par de fichas y lo bajaron, pero fue algo eventual. De hecho, imagino que a futuro, si vuelve a suceder, será una acción muy específica, porque tampoco es que el Banco Central tiene un arsenal ilimitado para intervenir en el mercado, las reservas disponibles son bastante acotadas.

–¿Qué señal considera que están dando la entidad?

Buscan que los operadores no se confíen, que no piensen el único camino del dólar es una trayectoria alcista. Creo que hay que creerle a la conducción monetaria cuando dice que la prioridad no es el dólar, sino el nivel de precios, y la verdad es que por ese lado las novedades no han sido malas.

–¿Cómo ve el alza del tipo de cambio?

–Creo que sigue habiendo un retraso cambiario. Es probable que necesitemos un tipo de cambio real por encima de este nivel, teniendo en mente que nadie apostaba que una devaluación de casi 60% significaría una inflación acumulada en el trimestre de tan solo 12% o 13%, cuando ese fue en el nivel en 2014 cuando el tipo de cambio se devaluó un 26%. Hay que darle bastante mérito a las autoridades.

–¿Cómo cree que influirá en el dólar este año la época más fuerte de la liquidación de los cerealeros?

–Entre las definiciones que podrías surgir en cuanto a los holdouts y la temporada alta de liquidación de divisas en marzo, seguramente el mercado cambiario se descomprimirá, sin que esto signifique una baja en el tipo de cambio.

–¿Cuánto cree que estará el dólar a fin de año?

–Podría ubicarse entre $ 16,50 y $ 17, de la mano de un régimen de flotación cambiaria bastante limpio.