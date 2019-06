El BCRA necesitó ayuda del Tesoro y bancos públicos para cumplir su meta de mayo

La dureza del esquema monetario empieza a mostrar sus costos. En mayo, el Banco Central (BCRA) debió pedir ayudas al Tesoro y a bancos públicos para poder alcanzar su meta de expansión cero de la base monetaria. En adelante, si el régimen no se modifica y el dólar no cae por debajo del piso de la "zona de referencia", la entidad que conduce Guido Sandleris tendrá dificultades para acompañar las necesidades de pesos de la economía.

El jueves, bancos públicos colocaron $ 40.000 millones en pases pasivos en un sólo día para bajar el promedio de saldos diarios de base monetaria justo a tiempo. El lunes 24 de mayo, mientras tanto, el Tesoro había desarmado casi $ 24.000 millones de depósitos para reducir el circulante.

Sin esas ayudas, la autoridad monetaria tendría que haber sacado $ 50.000 millones extra de la calle el último día de mayo, lo que hubiera significado una suba de tasa. El rendimiento de la Leliq, que llegó a perforar 44% en febrero, quedó el viernes en 70,73%.

La meta del BCRA hasta noviembre es que la base monetaria -el dinero que circula en la economía, medido en promedio de saldos diarios- no supere el $ 1,343 billón. Sobre la hora, y con ayuda de terceros, el BCRA logró que ese promedio cerrara mayo apenas $ 1000 millones por debajo de ese objetivo.

En abril el promedio había quedado u$s 18.000 millones debajo de la meta. En marzo, $ 29.000 millones y, en febrero, sobrecumplió el objetivo en $ 43.000 millones.

"Para adelante, la demanda de dinero se estaría estabilizando y eso puede generar presión adicional sobre la meta monetaria", dijo el economista Hernán Hirsch.

El Central tuvo que recurrir a medidas de emergencia para calmar la volatilidad cambiaria que resurgió a mediados de febrero y no se calmó hasta el mes pasado. La meta de expansión cero de la base monetaria se transformó en sobrecumplimientos (retiró más pesos de lo que indicaba el programa acordado con el FMI), el sobrecumplimiento de febrero se transformó en la nueva meta y ese nuevo objetivo, más exigente, se extendió hasta noviembre. Nada de eso alcanzó, hasta que la entidad conducida por Sandleris no recuperó la capacidad de usar reservas a discreción el mercado no se estabilizó. Pero el régimen monetario quedó muy ajustado.

"Si el BCRA mantiene su compromiso con la meta, lo que viene es tasa alta y menos pesos en la calle, y esto te va a generar que muy difícilmente se note la recuperación del salario o del crédito en la calle", dijo Martín Vauthier de EcoGo. "Sobre todo si tenemos en cuenta que en junio y julio suele aumentar estacionalmente la demanda de dinero", agregó.