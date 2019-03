El BCRA llevó la tasa a 62% pero todavía no alcanza para contener al dólar

El dólar volvió a subir fuerte pese a que el Banco Central (BCRA) anunció un desdoblamiento de las subastas de Leliq -receta que le había servido el viernes para bajar el precio- y convalidó una nueva alza de tasas que terminó en un 62,11%, muy por encima del 59,86% de ayer.

Fue en un día con buenos números para emergentes, lo que dejó a la vista que el factor que tracciona al billete hacia la suba es un problema que tiene que ver con la desconfianza y nerviosismo local de cara a un escenario electoral hasta ahora incierto.

"Me parece que hay mucho desconcierto, lo de hoy es inexplicable, sube la tasa y el dólar no afloja y encima quedamos al revés de la región", opinó el analista financiero Leonardo Svirsky.

Claudio García de Oubiña Cambios coincidió en que "ni el desdoblamiento ni la suba de tasas por ahora alcanza" para frenar al billete y consideró que esto es producto de "desarme de posiciones de algunos fondos de afuera".

"Somos nosotros, afuera las cosas estaban bien Brasil bien, los adrs y los bonos estaban bien pero después les pegaron a todos. Hay un cambio de humor con lo que respecta a la Argentina y tiene que ver con las encuestas políticas. Esto de acá a octubre va a ser complicado", opinó.

Tras una mañana volátil, el dólar mayorista cerró con un alza de 23 centavos a $ 41,53 en el MULC. En las pantallas del Banco Nacion (BNA) el billete mostró un comportamiento similar y quedó en los $ 42,50, 20 centavos por encima del cierre del lunes. El dólar blue se colocó en los $ 40,90.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocó el precio en los $ 42,52, 23 centavos arriba.

El volumen operado estuvo un poco más arriba al sumar u$s 648,744 millones en contado.

La entidad que dirige Guido Sandleris repitió en la segunda rueda de la semana el mismo modus operandi del pasado viernes, cuando desdobló en dos la licitación de Leliq y logró una baja del billete de $ 1,30, luego de un jueves en el que la divisa superó los $ 43.

El lunes la entidad volvió al sistema de licitación única y el dólar revirtió la baja sobre la media hora final, mientras que hoy decidió volvér al desdoblamiento, método que mantendrá hasta el viernes.

"El horario de la licitación no cambia la cuestión, acá lo que importa es cuánta plata retirás y qué plata pagás. Distinto era cuando vos tenías que vender dólares, ahí si yo creo que mantener el mercado abastecido de dólares hacía la diferencia, pero en esto no hay diferencia", planteó el analista financiero Christian Buteler.

Y agregó: "No estamos a fin de mes, por lo que no es cobertura. No estamos en vacaciones, ni fin de semana largo, no es por turismo, el BCRA rápidamente comenzó a subir las tasas, pero no alcanza".

Buteler planteó que "la tasa no puede hacer el trabajo siempre y sola, ya que va perdiendo efectividad, salvo que estes dispuesto a secar realmente la plaza y que no haya pesos para nada, pero eso no solo afecta al dólar, a la actividad la destroza también y olvidate cualquier repunte".

Desdoblamiento toda la semana

Hoy martes y "por lo que resta de la semana" el Banco Central ofrecerá al mercado Leliqs a 7 días de plazo desdoblando en 2 licitaciones "con el objetivo de mejorar la señal de política monetaria".

En la primera subasta de las 11.30 se adjudicaron $ 65.343 millones, con una tasa máxima adjudicada de 62.47%, una tasa promedio del 61.234% y una mínima del 59%. En la segunda licitación, cuyo resultado se conoce media hora antes del cierre, el Central adjudicó $ 134.657 millones, con una tasa máxima del 63.497%, una tasa promedio del 62.548% y mínima del 58.00%.

De esta forma, la tasa promedio total del día que es la equivalente a la tasa de política monetaria fue 62,119% y el monto total adjudicado fue de $ 200.000 millones, misma suma que vencía hoy, aunque habían anunciado u$s 190.000 millones.