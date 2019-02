El BCRA licitó u$s 50 millones del total habilitado y el dólar se hundió 20 centavos Ayer se decidió elevar las compras diarias de divisas a u$s 75 millones, sin embargo hoy el Banco Central solo licitó, y se llevó, u$s 50 millones. Así, pese a los cambios, el dólar terminó en baja. El billete se vendió, en promedio, a $ 38,42.