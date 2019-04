El BCRA le fija un techo al dólar hasta fin de año para frenar los precios

El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, anunció hoy cambios al esquema monetario como respuesta al mal dato de inflación de marzo publicado hoy. El titular de la autoridad monetaria dijo que el piso y el techo de la zona de no intervención cambiaria de hoy, en $ 39,75 y $ 51,45, dejará de actualizarse a diario para mantenerse fijo hasta fin de año.

Además, el BCRA se abstendrá de comprar dólares para sumar reservas en caso de que el dólar caiga por debajo de la zona de no intervención antes del 30 de junio, inclusive. Es decir, que no inyectará pesos a través de la compra de divisas. En caso de que el dólar supere el techo de la zona de no intervención, en cambio, la entidad si retirará pesos de circulación a través de ventas de dólares de sus reservas.

Tercero, el BCRA continuará "impulsando" medidas para que haya mayor competencia entre los bancos, para que la tasa de política monetaria se traslade más nítidamente a los ahorristas. Por ejemplo, el sistema para que los bancos puedan tomar depósitos de no clientes, para que compitan por tasas.

