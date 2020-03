El BCRA lanza una campaña para visibilizar la brecha de género financiera y económica

A menos de una semana de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer –será el próximo domingo, 8 de marzo–, el Banco Central (BCRA) lanzó una campaña que busca visibilizar las inequidades que todavía existen entre mujeres y varones en materia económica y financiera. La autoridad monetaria expondrá esta semana, a través de diversas publicaciones en sus cuentas institucionales en redes sociales y en su página web, una serie de datos y estadísticas oficiales que ponen de manifiesto estas desigualdades.

La información que divulgará el BCRA surge del Informe de inclusión financiera elaborado por la propia entidad. En dicho trabajo se expone, por ejemplo, que en el mercado laboral formal las mujeres ganan en promedio 27% menos que los varones. Además, según surge del estudio, esa diferencia es aún mayor en el empleo informal, donde las mujeres cobran en promedio un 36% menos.

La diferencia de ingresos, expresó el Central a través de un comunicado, “existe a pesar de que las mujeres tienen mayor formación educativa: el 60% de las mujeres tienen educación secundaria o superior en contraposición del 55% en los varones”.

Otro de los puntos salientes del informe indica que las mujeres participan de la actividad económica 20% menos que los varones. “Esto tiene su correlato en la menor cantidad de mujeres titulares de cuentas sueldos. Del total de personas adultas que tienen al menos una cuenta de depósito el 19,8% son mujeres y el 28,7% son varones”, dice el BCRA.

Además, el estudio expone una brecha de género en el acceso al crédito. Entre mujeres y varones hay una brecha de 50% en detrimento de las mujeres en el acceso a créditos que requieren mayores garantías y tiene plazos más largos de repago, como préstamos prendarios e hipotecarios. En el caso de créditos hipotecarios, agrega el informe, la relación de acceso es de 0,5% de mujeres versus 1% de varones. Mientras que en el caso de préstamos prendarios la relación de acceso es de 1% de mujeres frente a 1,9% de varones.

El BCRA resaltó que hay un 30% menos mujeres que varones en puestos jerárquicos.

El trabajo también aborda una problemática cotidiana dentro del mercado laboral. El llamado “techo de cristal”. Es sabido ya que las mujeres suelen tener menores oportunidades de acceder a puestos jerárquicos. Pero el trabajo le pone números y estadísticas a ello, al informar que hay un 30% menos mujeres que varones en puestos jerárquicos y de decisión en ámbitos laborales. “El 5,4% de las mujeres ocupa cargos de jefatura o dirección mientras que el 7,8% de los varones acceden a estas posiciones jerárquicas”, indica el informe.

Por último, el Banco Central expone también que las mujeres dedican más del doble de horas a trabajos no remunerados que los varones. Por semana las mujeres destinan en promedio 15 horas a trabajo remunerado y 42 horas a trabajo doméstico no remunerado. En cambio, los varones destinan 33 horas a trabajo remunerado y 17 horas a trabajo doméstico no remunerado.

“Con esta campaña buscamos reflexionar sobre las desigualdades para promover el desarrollo pleno y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres”, informó la entidad presidida por Miguel Ángel Pesce.