El BCRA inyectó $ 100.000 millones en una semana y complicó su meta mensual

El Banco Central (BCRA) inyectó la semana pasada $ 100.000 millones en sus subastas diarias de Leliq y logró bajar la tasa 30 puntos básicos. Luego de esa expansión, cumplir con la meta de base monetaria de julio, fijada en $ 1,343 billón, parece más difícil.

Según cálculos de Consultora Ledesma, el promedio mensual de la base monetaria cerró el viernes en $ 1,396 billón. Para cumplir su meta, el BCRA deberá absorber pesos varios días seguidos de modo de impactar sobre el promedio. Para ello, dispone de varias herramientas: la esterilización por Leliq, que podría subir la tasa ligeramente; los pases pasivos; los depósitos del Tesoro; o una nueva baja de encajes que genere más liquidez bancaria que pueda ir a Leliq.

Además de lo que inyectó vía Leliq, el BCRA también volcó $ 42.452 millones a la calle a comienzo de julio, como consecuencia de las compras de dólares al Tesoro. "Hasta ahora nunca estuvo tan pasado a mitad de mes. La mayoría de las veces a esta altura del mes estaba pasado para el otro lado, con excepción de mayo", apuntó Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma.

En la primera quincena de julio, el promedio de la base monetaria fue $1,353 billón y fue 0,7% superior al objetivo

Y agregó: "Probablemente la estacionalidad le esté jugando en contra, sumado a los pesos que emitió por compras de dólares al Tesoro. Todo eso hace prever que va tener que esforzarse para absorber de acá a fin de mes para cumplir. Aunque no necesariamente todo con Leliq, tiene todo el Balance para hacerlo, en particular, los pases y las operaciones con el Tesoro".

Mariela Díaz Romero, economista de Econviews, calculó: "Haciendo la cuenta de hoy a fin de mes tienen que absorber en promedio $ 25.000 millones diarios. No es tan desafiante. Lo han hecho otras veces. Creo que con tasa les alcanza porque los bancos están líquidos e incluso en el piso de 58% de Leliq van a colocarse en este instrumento. El tema es que tienen que arrancar en breve o sino se pasarán de la meta".

Guido Sandleris, presidente del Banco Central

Sin embargo, la economista recordó que en meses anteriores recurrieron a otras vías para cumplir la meta: "Pueden usar pases pasivos para absorber pesos, es otra herramienta que usaron a fin del mes pasado. Les pasó algo similar, parecía que no llegaban y aparecieron pases pasivos". En aquel momento, el BCRA había recurrido a los bancos públicos.

Otra alternativa que podría usar el BCRA para cumplir su meta de sería realizar una nueva baja de encajes que se sume al recorte de 3 puntos que ya había instrumentado a comienzo de mes. Eso es lo que espera Gabriel Rubinstein, director de la consultora homónima.

El BCRA puede retirar pesos con Leliq, pases pasivos, operaciones con el Tesoro o una nueva baja de encajes

"Creo que vendrán bajas adicionales de encajes, podrían ser 2 o 3 puntos más. Estamos esperando alguna normativa que le permita a los bancos estar en rojo (para que vayan a Leliq). Hay una demanda estacional de billetes y monedas que es mucho más fuerte de la que esperaban y a eso se suma la estacionalidad por las vacaciones de invierno. No vemos manera de que lo pueda cerrar solamente con tasa", señaló Rubinstein.

La Leliq, cerca del piso de 58%

La tasa de referencia de las Leliq cerró el viernes en 58,71% y quedó muy cerca del piso de 58% que el BCRA fijó para todo julio. Sin embargo, debido a que la autoridad monetaria está exigida para cumplir con la meta de este mes, es posible que durante los próximos días haya algún movimiento ascendente, a medida que el organismo conducido por Guido Sandleris trate de aspirar mayor cantidad de pesos.

Así lo señaló Guido Lorenzo, director de la consultora LCG: "En todos los meses hay un pico de la base monetaria y después empieza a bajar. No creo que este mes esté más comprometido que en los anteriores. La tasa en el piso denota que no está tan necesitado. De todos modos, puede ser que para cumplir haya algunos días en que tenga que subirla un poco pero, mirando el más de 70% de dónde venimos, el alza sería más bien menor: podría ir de 58% a 60% pero no mucho más".