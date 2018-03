El BCRA frenó al mayorista pero en las pizarras el dólar alcanzó $ 16,09

Ayer el Banco Central (BCRA) pisó fuerte en el mercado de cambios. Al notar que el dólar mayorista se encaminaba a los $ 16 ofreció u$s 500 millones para contenerlo, una sobrerreacción que los grandes jugadores no veían hacía tiempo. De esa postura se concretaron ventas por u$s 240 millones, monto que alcanzó para que la moneda estadounidense retrocediera a $ 15,80, el mismo precio en el que había cerrado el lunes. Sin embargo, la intervención llegó demasiado tarde para frenar el alza de las pizarras, dado que, tal como acostumbra el billete, una vez que toma impulso es difícil ver un descenso en el mismo día, por lo que el dólar minorista se vendió hasta en $16,09 en algunas casas de cambio.



"Luego de la apertura, los precios del dólar alcanzaron los máximos de la jornada al operarse en $ 15,95 por unidad. El nivel alcanzado por el tipo de cambio disparó la aparición del Banco Central en el mercado con significativas posturas de venta que disuadieron todo atisbo de subas mayores", comentó Gustavo Quintana de PR Corredores.



Además de desorientar al mercado con comportamientos distintos en cada sesión, ayer el Central optó por dar marcha atrás con el incremento del posicionamiento en dólares que le había prometido a los bancos. En diciembre pasado, el mismo día que levantó el cepo, también determinó que a partir de marzo las entidades podían aumentar la Posición Global Neta en Moneda Extranjera (PGNME) de un 15% al 20%. No obstante, con lo presionado que está el dólar, lo que menos necesita el BCRA eran más compradores, por lo que dejó sin efecto la decisión.



Desde ABC Mercado de Cambios destacaron la estrategia del banco presidido por Federico Sturzenegger: "Fue exitosa por dos motivos. Primero comunicó a los bancos que suspendía la última cuota que tenían para recomponer su posición de cambios, evitando así la venta de la divisa norteamericana. En segundo lugar, acertó el método de venta de dólares: colocó una oferta de u$s 500 millones a $ 15,95 cuando el mercado comenzó a operar y cotizaba $ 15,95 y $ 16,05, entonces esperó a que los bancos vayan comprando a ese precio fijo e inamovible".



La clave de la operatoria oficial fue la cifra, "una cantidad imposible de agotar hoy (por ayer)" según Fernando Izzo, de ABC. De hecho, los 240 millones vendidos por el Central fueron el 65% de lo operado en el Siopel. Ayer el volumen total fue de u$s 512 millones, u$s 369 millones en el Siopel y u$s 143 millones en el MEC.



"Las ventas oficiales atendieron los pedidos de compra insatisfechos y fueron regulando un ajuste de los precios con renovadas posturas de venta que hicieron retroceder la cotización del dólar hasta niveles mínimos", señaló Quintana. Por eso es que desde la plaza porteña una fuente que prefirió el anonimato expresó: "¿Quién iba a salir a vender si el Central tenía posturas de u$s 500 millones cada vez a precios más bajos? Ofertó la misma suma a $15,95, a $ 15,90 a $ 15,85 y a $ 15,80. Con esta tendencia, los cerealeros prefirieron cerrar todo y esperar al día siguiente".



Las ventas oficiales se dieron casi todos los días desde que el Central debutó con u$s 41 millones el 18 de febrero. El martes siguiente entregó u$s 119 millones, el miércoles u$s 15 millones, el jueves u$s 61 millones y el viernes u$s 109 millones más. El último lunes entregó u$s 169 millones y ayer los u$s 240 millones citados. En total, u$s unos 750 millones, que dejan a las arcas en u$s 28.194 millones.