El BCRA desalienta el carry trade de bancos para evitar que el dólar se atrase

El Banco Central (BCRA ) subió hoy los encajes para los flujos que entran desde el exterior en lo que el mercado lee como intento de la autoridad monetaria por desalentar el ingreso de capitales especulativos, aunque la autoridad monetaria asegura que busca "homogenizar los requisitos de liquidez" se exigen para las distintas formas de fondeo internacional de las entidades

La comunicación A6595 emitida por la autoridad monetaria ayer, pero que se conoció, hoy fija nuevas normas de efectivo mínimo para las obligaciones por líneas financieras del exterior, que no incluye a las instrumentadas mediante depósitos a plazo fijo, excepto que sean realizados por residentes en el exterior vinculados a las entidades, ni la adquisición de títulos valores de deuda.

Así, las obligaciones por líneas financieras del exterior suben a 23% a 29 días, ; de 30 a 59 días al 17%; de 60 a 89 días 11%; de 90 a 179 días 5%; de 180 a 365 días 2% y más de 365 días pasa a cero.

Desde el BCRA precisaron al El Cronista que la medida apunta a "homogenizar los requisitos de liquidez que se exigen para las distintas formas de fondeo internacional de los bancos".

"Había una distorsión antes que estamos corrigiendo. Si un banco se fondeaba en el exterior con una Obligacion Negociable (ON) en dólares a menos de 30 días, tenía que poner 23% de encaje, pero si en vez de hacerlo con una ON lo hacia recibiendo un préstamo, no tenía que poner nada", explicaron desde la autoridad monetaria.

“Solapadamente están intentando aplicar una metodología que se llama “macroprudenciales”. En criollo sería desalentar el carry de algunos flujos que llegan desde el exterior. Había información de que se estaba armando algo de esto y salió”, explicó en diálogo con El Cronista Fernando Camusso de Rafaela Capital.

Consideró que lo que se intenta es “darle algún control al carry para no tener que salir a intervenir en el piso. Creo que están subiendo algo de encajes con los flujos que vienen desde el exterior para frenar el carry”.

Mauro Mazza de Bullmarket Brokers planteó que "subir capitales mínimos no es bueno para todo el mercado de instrumentos en pesos".

"Se mira solamente el dólar y su precio, pero se olvidan que Argentina emitió y necesita emitir mucha deuda en pesos, y necesita para eso inversores de afuera, y esos inversores necesitan solo un requisito, libre movilidad de capitales sin costo hundido (inmovilizar capital saca incentivos para demandar activos en moneda local). Le tiene miedo a la flotación el BCRA", analizó.

Planteó que una medida más acertada sería "poner al Tesoro a comprar dólares y seguir lentamente bajando tasas hasta el 60%". "Pero fueron por el camino más fácil y peligroso. Porque esto puede comprometer hasta el status de emergente si se vuelve permanente. El MSCI alertó que cualquier restricciones de capital afectaría la clasificación, pero por suerte este año agregaron que si eran transitorias y no afectaban la salida, no había cambios", agregó.

Mazza consideró que la justificiación del BCRA ante la medida "es emparejar para peor", aunque sin dudas "sirve para ponerle un freno a la entrada de cash".

"Siempre supieron esto, pasa que ahora, justo sobre el rango inferior, conviene sacarlo a la luz.

Podrían haberle quitado a los bancos la restricción del 23% para la ONs o no", remarcó.