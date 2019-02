El BCRA confía en poder frenar una corrida cambiaria previa a las elecciones

Pese a que el comienzo de año trajo calma cambiaria, con el dólar debajo de la zona de no intervención, el Banco Central (BCRA) no se relaja y ya planea qué armas podría usar en caso de que el tipo de cambio se dispare nuevamente antes de las elecciones.

Desde la entidad señalaron a los dólares que el Tesoro tendrá que vender en el mercado y las intervenciones en futuros como las principales estrategias.

Hoy, la diferencia entre la banda superior y la inferior de la zona de no intervención ($ 37,886 a $ 49,030) es de aproximadamente 30% y algunos analistas reclaman que el BCRA reduzca esa amplitud.

"Para que haya un movimiento fuerte del tipo de cambio, que sea en torno al 30%, tendría que haber un cambio en las decisiones de stock, es decir, que todos los que hoy tienen pesos, quieran tener dólares", explicaron en el BCRA.

Y agregaron que está disponible "el doble" de dólares que los pesos que son rápidamente convertibles a divisas, entre los que cuentan los activos de extranjeros y, por ejemplo, el crecimiento de plazos fijos en pesos que se vio desde septiembre.

"En ese caso, hay dos herramientas. Por un lado, los dólares que tiene que vender el Tesoro, que son en promedio u$s 10.000 millones y que no anticipó cuándo va a volcar al mercado. Por otro, nuestras intervenciones en futuros por alrededor de u$s 3000 millones. Con eso, creemos que la relación es de 2 a 1. No encontramos los pesos que puedan generar un movimiento de 30% en el tipo de cambio", explicaron.

Con respecto a la intervención en futuros de dólar, a fin de año el BCRA había desarmado el total de sus posiciones. Desde el organismo no confirmaron si la posición continúa en cero o si ya hicieron alguna operación a término en lo que va del año pero sí sostuvieron que es una herramienta que pueden utilizar.

Pese a confiar en su poder de fuego, el organismo que conduce Guido Sandleris no está dispuesto a relajar en exceso su política monetaria. "Somos produntes con las compras porque esos generan pesos que después tenemos que absorber", dijeton.

Ayer el BCRA incrementó modestamente su posibilidad de comprar dólares cuando el tipo de cambio perfora el piso de la banda, al pasar de u$s 50 a u$s 75 millones diarios. Si bien en el mercado algunos esperaban al BCRA aumentara aun más su capacidad de expansión por compra de divisas, fuentes de la entidad sostuvieron: "Calibramos las compras en función del objetivo del objetivo de base monetaria. Cada compra la hacemos pensando en lo que podemos absorber".

En el organismo de la calle Reconquista entienden que cada adquisición de dólares responde a una demanda genuina de pesos. Así, la expansión se usa para abastecer esa necesidad de moneda local y, en consecuencia, el BCRA puede bajar la tasa de Leliq porque no se tiene que esforzar para contraer dinero.