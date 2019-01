El BCRA compró u$s 50 millones pero el dólar no sostuvo el impulso inicial

El dólar mayorista abrió con una suba de 30 centavos, lo que le permitió recuperar el terreno de los $ 37, pero cuando tocó un pico en $ 37,21 empezó a perder valor hasta quedar en $ 37, 10 centavos por encima del cierre del viernes.

El motor inicial había sido el anuncio de la licitación de compra del Banco Central (BCRA) por u$s 50 millones. Al igual que en las subastas previas, el BCRA se llevó el total.

El billete se vendió a un promedio de $ 38,16 por la mañana, para luego terminar el día en $ 38,06, cuando el viernes había terminado en $ 38,03.

En el Banco Nación el dólar se ofreció durante toda la jornada a $ 38,10, aunque sobre el final la entidad lo bajó a $ 37,90, por lo que cerró 10 centavos más barato que en la rueda previa.

La licitación, la tercera consecutiva del BCRA, se hizo a un precio promedio de $ 37,131, siendo el precio máximo $ 37,14; la entidad se llevó el total, u$s 50 millones, es decir que desde el mediodía en el mercado se sabía que no iba a haber más pesos oficiales para sostener el precio, dado que el Central tiene autorizado hasta esa suma para comprar dólares.

La divisa comenzó la jornada con 55 centavos por debajo de la zona de intervención, de manera que el único freno recayó sobre la tasa de la Leliq. De hecho, la tasa de este instrumento bajó, pero poco, a 57,8%. De los $ 193.244 millones que vencían tomó $ 172.096 millones. "Dejó plata en la calle y no pagó nadie", remarcaron desde una mesa de dinero.

En la misma línea, Claudio García, operador de Oubiña Cambios, indicó: "Quedaron unos $ 20.000 millones afuera, pero al dólar no quieren ir, buscan otras inversiones; por acá no pasan los pesos que quedan colgados. Veremos mañana qué pasa. Cada día que arranca con ganas de caminar un poco para arriba el mercado se termina pinchando, asi que fuerza, por ahora, no le veo".

No obstante, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, recordó que "el dólar cortó una racha de tres fuertes caídas experimentadas en la semana pasada".

Para mañana, el piso de la banda es $ 37,475 y el techo $ 48,497.

A diferencia de ruedas anteriores, el monto que estaba dispuesto a comprar el Banco Central fue más alto, y el aviso llegó dos horas antes de la subasta.

"El jueves y viernes el anuncio fue con tres minutos de anticipación. Hoy cerca de las 10:30 dijo que a las 12.30 licitaba los u$s 50 millones", sostuvo una fuente del mercado. En sintonía, el operador detalló: "La semana pasada pidió 20 y le dieron 20; pidió 40 y le dieron 40".

Tal como describió Quintana, el mayorista "tocó máximos en $ 37,21 a media mañana y de ahí para adelante no paró de bajar hasta llegar a $ 37, después de la subasta del BCRA". Sobre el final, la moneda estadounidense cayó a un mínimo de $ 36,97 para luego quedar en $ 37.

El volumen operado en el segmento spot ascendió a u$s 719 millones.