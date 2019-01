El BCRA comprará más divisas para sostener al dólar en febrero El Comité de Política Monetaria dijo que aumentará el tope a las compras diarias debajo de la zona de no intervención de u$s 50 millones a u$s 75 millones. La inyección monetaria por esas compras no podrá superar en el mes el 3% de la meta de base monetaria, frente al 2% previo